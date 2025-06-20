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الرياضة

بيسرز يفرض «السابعة» على ثاندر في نهائي السلة الأميركي

بيسرز يفرض «السابعة» على ثاندر في نهائي السلة الأميركي
20 يونيو 2025 08:06

لوس أنجلوس (أ ف ب)

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فرض إنديانا بيسرز مباراة سابعة حاسمة على أوكلاهوما سيتي ثاندر بفوز ساحق 108-91، في سلسلة الدور النهائي من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه)، وذلك بفضل تألق نجمه المصاب تايريس هاليبورتون.وكان هاليبورتون، الذي يعاني من إصابة في عضلة الساق اليمنى، حصل على الضوء الأخضر للمشاركة قبل وقت قصير من انطلاق المباراة، ونجح في تسجيل 14 نقطة مع 5 تمريرات حاسمة. وتصدر أوبي توبين قائمة مسجلي بيسرز برصيد 20 نقطة من مقعد البدلاء، وأضاف الكندي أندرو نيمهارد 17 نقطة، بينما أنهى الكاميروني باسكال سياكام اللقاء بـ16 نقطة و13 متابعة. وتمكن بيسرز الذين كانوا على وشك توديع السلسلة بعد خسارة المباراتين السابقتين، من معادلة نتيجة السلسلة (3-3) في النهائي الذي يُلعب بنظام الأفضل من سبع مباريات. وعلى الرغم من معاناته في المباراة الخامسة، بدا هاليبورتون متماسكاً ولم تظهر عليه آثار الإصابة، وقاد فريقه للاستحواذ على المباراة منذ الربع الثاني حتى النهاية. وتقدّم إنديانا بفارق 22 نقطة مع نهاية الشوط الأول، ووصل الفارق إلى 31 نقطة في بداية الربع الأخير. في المقابل، كان الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري المنتظم هذا الموسم، أفضل لاعبي ثاندر بتسجيله 21 نقطة، فيما أضاف ضاف جايلن وليامس 16 نقطة، لكن ذلك لم يكن كافياً لإنقاذ الفريق الذي حقق أفضل سجل في الموسم المنتظم (68 انتصاراً). وتُلعب المباراة السابعة الحاسمة في أوكلاهوما سيتي الأحد.

دوري السلة الأميركي
أوكلاهوما سيتي ثاندر
إنديانا بيسرز
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