مونديال الأندية.. ماريسكا يجدد الثقة في مودريك رغم الإيقاف

فيلادلفيا(أ ف ب)

أكد الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي الإنجليزي، إنه لا يزال يثق بالجناح الأوكراني ميخايلو مودريك، على الرغم اتهامه من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات، مشيراً إلى أن النادي يسعى لتعزيز مركزه بلاعبين آخرين.وأضاف ماريسكا في مؤتمر صحفي بفيلادلفيا عشية مواجهة فريقه أمام فلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية: "ميشا لاعب في تشيلسي، وطالما هو لاعب في تشيلسي، فسأثق بجميع لاعبي الفريق". وكان مودريك قد أُوقف مؤقتاً من قبل الاتحاد الإنجليزي بعد اكتشاف "نتيجة غير طبيعية في فحص بول روتيني" أُجري في ديسمبر الماضي، ولم يشارك مع الفريق منذ 28 نوفمبر. وقد يواجه عقوبة إيقاف قد تصل إلى أربع سنوات وفقا للوائح الاتحاد. ولا يتواجد مودريك مع بعثة تشيلسي المشاركة في المسابقة بالولايات المتحدة. وقال ماريسكا إنه لم يتواصل معه منذ فوز الفريق في نهائي مسابقة كونفرنس ليج على ريال بيتيس الإسباني في بولندا أواخر الشهر الماضي. وأضاف: "آخر مرة تحدثت فيها مع ميشا كانت في بولندا وكان بحالة جيدة. منذ ذلك الحين لم أتحدث معه، لكن من المؤكد أننا سنتواصل معه في الأيام أو الأسابيع المقبلة". وكان مودريك انضم إلى تشيلسي في يناير 2023 قادماً من شاختار دانييتسك مقابل 100 مليون يورو، لكن مسيرته مع الفريق شابها التذبذب، إذ سجل فقط 10 أهداف في 73 مباراة بجميع المسابقات. وكشف مدرب تشيلسي عن رغبته في التعاقد مع جناح جديد قبل انطلاق موسم الدوري، إذ قال "قضينا الموسم الماضي تقريباً بالكامل من دون ميشا، وحاولنا إيجاد حلول من خلال لاعبي الأكاديمية مثل تايريك (جورج)، لكننا الآن قررنا التوجه نحو التعاقد مع جناح. من الواضح تماماً أن هذا المركز بحاجة إلى تعزيز". وستكون المواجهة مهمة بين تشيلسي وفلامنجو لتحديد متصدر المجموعة الرابعة، بعدما فاز كلا الفريقين في مباراتهما الأولى، حيث تغلب تشيلسي على لوس أنجلوس أف سي الأميركي في أتلانتا، بينما فاز فلامنجو على الترجي التونسي في فيلادلفيا.