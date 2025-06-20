ملامح الجولة الـ2.. سقوط سان جيرمان ورقم سلبي للأهلي وميسي يسجل

كاليفورنيا(أ ف ب)

تلقى باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا خسارة صادمة أمام بوتافوجو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية 0-1، على ملعب روز بول ستاديوم ضمن منافسات المجموعة الثانية من مسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم.وتكبّد حامل لقب أربعة ألقاب هذا الموسم، خسارته الأولى بعد ستة انتصارات في مختلف المسابقات، بفضل هدف إيجور جيسوس (36) الذي صعد بفريقه إلى صدارة المجموعة، بعدما سجل هدف الفوز أيضاً على سياتل ساوندرز الأميركي 2-1 في الجولة الأولى. وكان جيسوس قد ارتبط بشدة بالانتقال إلى نوتنجهام فوريست الإنجليزي في وقت سابق من هذا العام، لكنه فضّل البقاء مع الفريق البرازيلي من أجل خوض غمار كأس العالم للأندية. وبينما انتظر الكثيرون أن يحقق سان جيرمان فوزاً جديداً بعد ذلك الكاسح على أتليتكو مدريد الإسباني 4-0 في الجولة الأولى، ومواصلة هيمنته على ساحة كرة القدم، بعد تتويجه بألقاب الدوري والكأس والكأس السوبر المحليين، ثم دوري أبطال أوروبا بفوزه الساحق على إنتر ميلان الإيطالي 5-0 في النهائي. لكن الفريق الباريسي دفع ثمن عدم اعتماد مدربه الإسباني لويس إنريكي على عدد من اللاعبين الأساسيين في تشكيلته، ولم يتمكن من العودة بعد التبديلات في الشوط الثاني، في ظل الاستبسال الدفاعي من الفريق القادم من ريو دي جانيرو. وخسر كفاراتسيخيليا الكرة في ملعب بوتافوجو، الذي انطلق لاعبوه بهجمة وصلت إلى الفنزويلي جيفرسون سافارينا، لعبها نحو جيسوس، الذي مرّ من بين مدافعي سان جيرمان، مواطنه لوكاس بيرالدو والإكوادوري ويليان باتشو، مسدداً كرة غيّرت اتجاهها بعدما ضربت بالأخير إلى يمين دوناروما (36). ومدّد الأهلي المصري سجله القياسي السلبي بخسارته الـ15 في كأس العالم للأندية، والأولى له في الولايات المتحدة أمام بالميراس البرازيلي 0-2 ضمن منافسات المجموعة الأولى. سجل الفلسطيني وسام أبو علي خطأ في مرماه (49) والبديل الأرجنتيني فلاكو لوبيس (59) هدفي بالميراس الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، على الرغم من فوز إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي على بورتو البرتغالي 2-1. ويبقى للأهلي فرصة أخيرة بمواجهة بورتو في 23 يونيو على الملعب عينه. ومدد بطل الدوري المصري رقمه السلبي في عدد الخسارات ضمن المسابقة، بعدما تجرّع هزيمته الـ15، علماً أنه ثاني أكثر الفرق تحقيقاً للانتصارات (10 بعد ريال مدريد الإسباني بـ12 انتصاراً). ويحمل الأهلي رقماً سلبياً قياسياً إضافياً، هو تلقيه 41 هدفاً حتى الآن في 27 مباراة ضمن المسابقات. وسجل ميسي (37 عاماً) هدف الفوز على بورتو من ركلة حرة ساحرة في الدقيقة 54، بعدما كان زميله الشاب الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا أدرك التعادل مع بداية الشوط الثاني (47)، رداً على هدف التقدم لبورتو عبر الإسباني سامو أغيهووا (8 من ركلة جزاء). وبات إنتر ميامي وبالميراس بحاجة إلى نقطة واحدة فقط في مواجهتهما المقبلة لحسم تأهلهما معاً من المجموعة، إلا أن الصراع على الصدارة يبقى حاضراً.