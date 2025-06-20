بوبليك يبدد أمل سينر في الدفاع عن لقب «هاله للتنس»

لندن(رويترز)

تبددت آمال يانيك سينر المصنف الأول عالمياً في الفوز بلقب بطولة هاله المفتوحة للتنس للعام الثاني على التوالي، بعد هزيمته 3-6 و6-3 و6-4 أمام ألكسندر بوبليك في دور الستة عشر، وهي الخسارة الأولى لسينر منذ عام 2023 أمام لاعب من خارج المراكز 20 الأولى بالتصنيف العالمي .وقبل مباراة الأمس، كان سينر يتفوق 4-1 على لاعب كازاخستان في عدد مرات الفوز والهزيمة بسجل المباريات بينهما، بما في ذلك فوزه الأخير في مباراتهما ببطولة فرنسا المفتوحة. ومع ذلك، حقق بوبليك انتصاره الثاني دون هزيمة أمام الإيطالي سينر في بطولة هاله، إذ تغلب عليه في طريقه للفوز باللقب على الملاعب العشبية عام 2023. وقدم الإيطالي بداية قوية في المباراة وتقدم 3-صفر في طريقه للفوز بالمجموعة الأولى، لكنه انهار في النهاية بعدما سجل بوبليك 36 ضربة ناجحة من بينها 15 إرسالاً ساحقاً. وقال بوبليك المصنف 45 عالمياً عندما سُئل عن كيفية قلب موازين المباراة "لا أعلم. واصلت الإرسال (بقوة). وحاولت الرد بكل ما أستطيع. "إنه لاعب مذهل. ولم أكن أعتقد أنني يمكنني التغلب عليه". وأضاف في إشارة إلى هزيمته أمام سينر في دور الثمانية ببطولة فرنسا على الملاعب الرملية "لو أتيحت لي بعض الفرص ونجحت في استغلالها جيدا وواصلت أداء إرسالي بقوة، فمن المؤكد أنني كنت سأحظى بفرصة أفضل في رولان جاروس". وأنقذ بوبليك ثلاث نقاط كسر إرسال في الشوط الأول من المجموعة الثانية، قبل أن يكسر إرسال منافسه، ليتقدم 4-2 ثم سجل ثلاث ضربات إرسال ساحقة، عندما حافظ على إرساله ليمدد المواجهة إلى مجموعة ثالثة. وفي المجموعة الحاسمة، كسر بوبليك إرسال منافسه ليتقدم 4-3 ويحقق الفوز في النهاية. وكانت آخر خسارة سابقة لسينر أمام لاعب خارج المصنفين 20 الأوائل عالمياً في بطولة سينسيناتي في أغسطس 2023، وجاءت أمام دوسان لايوفيتش المصنف 66 عالمياً آنذاك. ويلتقي بوبليك في دور الثمانية مع التشيكي توماس ماخاك المصنف السابع الذي تأهل بالفوز 6-2 و6-3 على المجري فابيان ماروزان. وتغلب الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثاني، والذي لا يزال يتطلع إلى الفوز بأول ألقابه على الملاعب العشبية، 3-6 و6-4 و7-6 على الإيطالي لورنتسو سونيجو. وحقق زفيريف، الذي خسر نهائي هاله مرتين، فوزه الخامس دون هزيمة أمام الإيطالي، وكان قد تغلب أيضاً على سونيجو في الدور نفسه من نسخة العام الماضي. وسيلتقي في المباراة المقبلة مع الإيطالي الآخر فلافيو كوبولي. وخرج أندري روبليف، الذي خسر في النهائي مرتين أيضاً، من البطولة بعد مباراة استمرت ثلاث ساعات خسر فيها المصنف الرابع الروسي 6-3 و6-7 و7-6 أمام الأرجنتيني توماس إتشفيري. ويلتقي إتشفيري، الذي أنقذ نقطتين حاسمتين في الشوط الفاصل، الروسي الآخر كارين ختشانوف المصنف الثامن الذي فاز 6-3 و1-6 و6-3 على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم.