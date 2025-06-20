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الرياضة

إنريكي عن الخسارة من بوتافوجو: هذا حال البطولات القصيرة!

إنريكي عن الخسارة من بوتافوجو: هذا حال البطولات القصيرة!
20 يونيو 2025 09:16

كاليفورنيا(أ ف ب)

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اعتبر الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا، أن خسارة فريقه أمام بوتافوجو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية غير مفاجئة، محذراً من أن مسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم "قصيرة ويُمكن أن تخرج منها بسرعة".وتلقى سان جيرمان خسارة صادمة على ملعب روز بول ستاديوم ضمن منافسات المجموعة الثانية، وتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثاني، بعدما استهل مشواره بفوز عريض على أتلتيكو مدريد الإسباني 4-0 الفائز على سياتل ساوندرز الأميركي 3-1. وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي: "مفاجأة؟ لا، كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة". وأضاف :"بوتافوجو هو الفريق الذي دافع أمامنا بأفضل شكل، وكان من الصعب جداً خلق فرص تهديفية". وتابع الإسباني الذي قاد سان جيرمان إلى تحقيق أربعة ألقاب هذا الموسم "نحن معتادون على مواجهة فرق تعتمد على دفاع متأخر، لكن الأمر يبقى دائماً معقداً، وقد أدّوا ذلك بشكل ممتاز، لذلك أهنئهم". وسيلعب سان جيرمان مباراته الأخيرة في دور المجموعات الإثنين في سياتل أمام أصحاب الأرض، ويحتاج للفوز لضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي. وقال إنريكي: "إنها مسابقة قصيرة جداً ويمكن أن تخرج منها بسرعة. شاركت في العديد من بطولات كأس العالم، وهي دائماً صعبة". وتابع: "لا أحد يعرف ما الذي قد يحدث، علينا أن نستعد جيداً للمباراة الثالثة".

لويس إنريكي
كأس العالم للأندية
بوتافوجو
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