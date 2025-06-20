احذر يا تشيلسي.. «دي أراسكايتا» الخطر القادم!

معتز الشامي (واشنطن)

يصطدم فلامنجو بنظيره تشيلسي في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من كأس العالم للأندية 2025، فهل سيُعزز أيٌّ من الفريقين انتصاراته في الجولة الأولى؟، وبدأ الفريقان مشوارهما في بطولة كأس العالم للأندية بفوز بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى، وحقق تشيلسي فوزاً سهلاً على لوس أنجلوس إف سي، بفضل أهداف بيدرو نيتو وإنزو فرنانديز. ويتطلع فريق إنزو ماريسكا إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي في كأس العالم للأندية يوم الجمعة، في ملعب لينكولن فاينانشال في فيلادلفيا، لكنه سيواجه فريق فلامنجو الذي يبحث أيضاً عن فوزه الثاني. ولعب تشيلسي ضد فرق برازيلية مرتين من قبل، وكلاهما في النظام القديم لكأس العالم للأندية، حيث خسر نهائي 2012 بنتيجة 1-0 أمام كورينثيانز، قبل أن يتغلب على بالميراس 2-1 في نهائي 2021. ولم يسبق لفريق فلامنجو أن واجه منافسين إنجليز سوى مرة واحدة من قبل، حيث خسر أمام ليفربول 0-1 بعد الوقت الإضافي في نهائي 2019 للنسخة القديمة من كأس العالم للأندية، ومثل تشيلسي، يدخل فلامنجو هذه المباراة بعد فوزه بنتيجة 2-0 على الترجي التونسي في الجولة الأولى بهدفين من جيورجيان دي أراسكايتا ولويز أراوخو، ويُعدّ دي أراسكايتا تحديداً خطراً على تشيلسي، ليصبح أكثر اللاعبين خطورة متوقعة أمام "البلوز" إذ شارك بشكل مباشر في 15 هدفاً في 15 مباراة في عام 2025، ويتولى تدريب فلامنجو الظهير الأيسر السابق لتشيلسي فيليبي لويس، الذي شارك مع النادي في 26 مباراة في جميع المسابقات في 2014-2015، وسجل هدفاً واحداً أمام ديربي كاونتي في ديسمبر 2014 في كأس الدوري. وسيلعب تشيلسي أيضاً ضد مهاجم فلامنجو إيفرتون، مع ذلك، لم يكن إيفرتون، في أفضل حالاته، حيث لم يسجل سوى هدف واحد في 11 مباراة بالدوري البرازيلي هذا الموسم، ولكن إذا سجل في هذه المباراة، فسيكون اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً، قد سجل أهدافاً أكثر من الفريق الإنجليزي الذي يحمل نفس اسمه في آخر 3 مباريات ضد تشيلسي مجتمعة، والذي فشل في هز شباك البلوز (0 أهداف). وستكون معركة الاستحواذ مثيرة، حيث استحوذ تشيلسي على الكرة بنسبة 64.8% في فوزه على لوس أنجلوس إف سي يوم الاثنين، بينما تجاوزت نسبة استحواذ البلوز 60% في 11 من أصل 16 مباراة خاضها ضد فرق من خارج إنجلترا منذ بداية موسم 2024-2025. ومع ذلك، حصل فلامنجو على حصة أكبر من الاستحواذ على الكرة من منافسيه في 17 من أصل 18 مباراة، خاضها في كأس العالم للأندية والدوري وكوبا ليبرتادوريس في عام 2025، ومن المرجح أيضاً أن يشارك جورجينيو، لاعب خط وسط تشيلسي السابق، بعد انضمامه إلى فلامنجو قادماً من أرسنال في الوقت المناسب لهذه البطولة، وهو الذي قدّم تمريرة حاسمة في أول ظهور له مع الفريق البرازيلي ضد الترجي التونسي، وهي الأولى له منذ أبريل 2024، وأكمل 92 تمريرة من أصل 99 تمريرة في المباراة. علي الجانب الآخر، توقع شبكة "أوبتا" فوز تشيلسي بنسبة 65.1%. وتبلغ نسبة فلامنجو 15.1%، بينما انتهت 19.8% المتبقية بالتعادل، وبعد الجولة الأولى من دور المجموعات، يُعد تشيلسي (98.2%) المرشح الأوفر حظاً للتأهل من المجموعة الرابعة إلى دور الـ16، متقدماً على فلامنجو (77.0%)، ولا تزال فرص لوس أنجلوس إف سي في التأهل أقل بقليل من واحد من خمسة (21.8%)، بينما حظوظ الترجي التونسي ضئيلة جداً بعد هزيمته في المباراة الافتتاحية (3.0%).