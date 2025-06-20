نيمار: «الإخلاص» حرمني من اللعب في مونديال الأندية

معتز الشامي (واشنطن)

كشف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أنه كان «قريباً للغاية» من الانضمام إلى فلومينينسي قادماً من سانتوس، من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، وعاد نجم البرازيل، البالغ من العمر 33 عاماً، إلى نادي طفولته في يناير 2025 بعد فترة صعبة للغاية مع الهلال السعودي، الذي يشارك أيضاً في البطولة المقامة في الولايات المتحدة، وعانى نيمار من إصابة في السعودية، ما دفعه للعودة إلى البرازيل بعد أن استمتع أيضاً بفترات مع عمالقة أوروبا برشلونة وباريس سان جيرمان. وفي حديثه في بودكاست Flow، أوضح نيمار أن المحادثات جرت بشأن خطوة أخرى، لكنه اختار البقاء مخلصاً لنادي سانتوس بعد معاناته من إصابة في أوتار الركبة في أبريل ومايو، وقال نيمار: «أنا في حالة بدنية جيدة، أجرينا محادثات مع بعض الفرق للمشاركة في كأس العالم للأندية، وكنت قريب جداً من الانضمام لفريق فلومينينسي للمشاركة في البطولة، لكنني فضّلت البقاء للتدرب أكثر، أنا في كامل لياقتي البدنية، لكنني بحاجة إلى التحسن لأتمكن من العودة في حالة جيدة».وتواصل فلومينينسي مع سانتوس بشأن صفقة محتملة قصيرة الأجل، كان من الممكن أن تتيح لنيمار الانضمام إلى زميله السابق في منتخب البرازيل تياجو سيلفا، لكنه يركز حالياً على العودة للمشاركة بانتظام مع سانتوس. وشارك نيمار في 4 مباريات فقط في الدوري هذا الموسم، وطُرد في آخرها ضد بوتافوجو.