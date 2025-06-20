مونديال الأندية.. دورتموند يبحث عن الفوز الأول أمام صن داونز

نيويورك (د ب أ)

تنطلق مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، غداً السبت، بمواجهة تجمع بين بروسيا دورتموند الألماني وصن داونز الجنوب أفريقي. وكان صن داونز، بطل دوري أبطال أفريقيا 2016، قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على أولسان الكوري الجنوبي بهدف نظيف، فيما خيم التعادل السلبي على أول مباراة للفريق الألماني أمام فلومينينسي البرازيلي. ويبحث دورتموند عن تحقيق الفوز الأول في البطولة والمضي قدماً في سعيه لبلوغ دور الستة عشر، بعدما وجد صعوبة كبيرة في تحقيق الفوز أمام الفريق البرازيلي بالجولة الأولى. وبقيادة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش، كان دورتموند قد وصل للبطولة بوجوده ضمن تصنيف أفضل الفرق في أوروبا في السنوات الماضية، كما أنه تواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا، وخسر أمام ريال مدريد في الموسم قبل الماضي. على الجانب الآخر، يسعى صن داونز إلى تحقيق فوز يبدو صعباً على الورق، في ظل الفوارق الفنية والتاريخية بينه وبين منافسه، لكن الفوز سيعني تأهلاً تاريخياً للفريق لدور الستة عشر، بعدما حقق الفوز في المباراة الأولى. وبرز اسم إكرام راينرز، مهاجم صن داونز، الذي نصب نفسه نجماً للفريق في ظهوره الأول بمونديال الأندية بنظامه الجديد، بعدما سجل هدف الفوز على أولسان في الجولة الأولى، وألغت تقنية (فار) هدفاً آخر. وفي المباراة التي تقام صباح الأحد، يهدف فلومينينسي إلى تحقيق الفوز حينما يواجه أولسان الكوري الجنوبي. وأهدر لاعبو فلومينينسي العديد من الفرص في مواجهة دورتموند، وأضاع الفريق فوزاً بدا قريباً مع كثرة الفرص التي سنحت طوال المباراة. لذلك يسعى ريناتو جاوتشو، مدرب فلومينينسي، إلى عدم إهدار الفرص مجددا، في مواجهة الفريق الكوري الجنوبي، بطل آسيا 2020. وسيعتمد فلومينينسي على نجمه وقائده تياجو سيلفا في قيادة خط دفاع الفريق، مع وجود أسماء أخرى مثل كينو وجون أرياس، والهداف الأرجنتيني جيرمان كانو. من جانبه، ستكون تلك المباراة بمثابة النقطة الفارقة في مشوار أولسان بالبطولة، حيث إن الهزيمة تعني وداعاً مبكراً للبطولة. ولم يقدم أولسان المستوى المأمول في مواجهة صن داونز، واكتفى بالدفاع وسط سيطرة الفريق الجنوب أفريقي على مجريات اللعب.