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الرياضة

عجمان يعتمد خطة الاستعداد للموسم الجديد

عجمان يعتمد خطة الاستعداد للموسم الجديد
20 يونيو 2025 13:45

مراد المصري (أبوظبي)

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اعتمد مجلس إدارة نادي عجمان، خطة إعداد الفريق الأول والمعسكر الخارجي للموسم الجديد، والمقرر أن تنطلق في يوليو المقبل تحت قيادة المدرب الصربي جوران توفيجدزيتش. وجاء ذلك في الاجتماع الأول بعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة، برئاسة خليفة الجرمن، وعضوية كل من أحمد الفورة «نائباً للرئيس»، وأحمد المطروشي «أمين السر العام»، وماجد المزروعي «مشرف الفريق الأول لكرة القدم»، وناصر الظفري «المدير التنفيذي»، ومحمد المطروشي «مشرف قطاع الناشئين ومدرسة الكرة»، وأحمد الشامسي «مشرف الألعاب الفردية»، وعيسى الشامسي «مشرف عام كرة الطائرة»، وحمدان آل علي «المدير المالي»، ومحمد الشامسي «عضواً". وبدأ النادي تحركاته بضم لاعبين، خلال الفترة الماضية، وهما المدافع الدولي المقدوني جوكو زايكوف، وصانع الألعاب البوسني دينو هوتيتش. وتنطلق فترة التحضيرات للفريق الأول لكرة القدم في السابع من يوليو المقبل في عجمان، قبل إقامة المعسكر الخارجي بداية من 14 من الشهر نفسه في صربيا، ويستمر لنحو ثلاثة أسابيع، ويتخلله خوض عدد من المباريات الودية، قبل العودة لاستئناف التدريبات على أرض الدولة. ويتطلع عجمان للظهور بشكل أفضل مقارنة بالموسم الماضي الذي حل فيه بالمركز العاشر في دوري أدنوك للمحترفين، وخرج من المنافسة في بقية البطولات.

عجمان
دوري أدنوك للمحترفين
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