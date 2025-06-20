كومباني يحذر من خطورة بوكا جونيورز

واشنطن(رويترز)

دعا فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ، فريقه إلى عدم التراخي بعدما مزق شباك أوكلاند سيتي بعشرة أهداف دون رد، في مباراته الافتتاحية بكأس العالم الموسعة للأندية لكرة القدم، إذ يواجه بوكا جونيورز الأرجنتيني في ثاني مبارياته بالمجموعة الثالثة.كان بوكا قريباً من الفوز في مباراته الافتتاحية أمام بنفيكا، لكنه أهدر تقدمه بهدفين في التعادل 2-2 مع الفريق البرتغالي، وقال كومباني إن بوكا يمثل تهديداً حقيقياً خاصة في التحول من الدفاع للهجوم. وقال كومباني للصحفيين قبل المواجهة المقررة في وقت لاحق اليوم الجمعة، إذ يتطلع بايرن للفوز بلقبه الثالث في كأس العالم للأندية «نعرف جودة البطولة... كل فريق يشارك هنا هو فريق رائع». وأضاف: «بوكا فريق خطير للغاية خاصة في التحولات من الدفاع إلى الهجوم. يستغلون فرصهم. الروح القتالية للاعبيه رائعة. نحترم بوكا لكننا نركز على أنفسنا ونريد أن نقدم أفضل ما لدينا في المباراة». وقال كومباني إنه يعرف جيداً أسلوب اللعب الأرجنتيني مع وجود الكثير من لاعبي البلاد في مسابقات الدوري الأوروبية. وتابع: «نعرف طريقة لعب الكثير من اللاعبين الأرجنتينيين بسبب مشاركتهم في الدوريات الأوروبية... لكن يجب فرض شخصيتنا وتقديم الصورة الصحيحة عن بايرن». وأبدى كومباني سعادته بعودة لاعب الوسط الهجومي جمال موسيالا وقلب الدفاع دايو أوباميكانو إلى الفريق، بعد غيابهما لأكثر من شهرين بسبب الإصابة. وشارك الألماني موسيالا، الذي سجل 12 هدفاً ليحقق بايرن لقبه 34 في الدوري الألماني، من على مقاعد البدلاء ليسجل ثلاثية في مرمى أوكلاند يوم الأحد الماضي. وقال كومباني: «لم يلعب جمال موسيالا ودايو أوباميكانو منذ فترة طويلة. نحن سعداء للغاية بعودتهما. الاندماج مسألة مهمة جداً. بخلاف ذلك، الجميع في كامل الجاهزية».