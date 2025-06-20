السبت 21 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كومباني يحذر من خطورة بوكا جونيورز

كومباني يحذر من خطورة بوكا جونيورز
20 يونيو 2025 11:20

واشنطن(رويترز)

أخبار ذات صلة
مونديال الأندية.. كوفاتش يكشف سر تراجع أندية أوروبا
مونديال الأندية.. الريال ينتظر باتشوكا والهلال يتحدى سالزبورج

دعا فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ، فريقه إلى عدم التراخي بعدما مزق شباك أوكلاند سيتي بعشرة أهداف دون رد، في مباراته الافتتاحية بكأس العالم الموسعة للأندية لكرة القدم، إذ يواجه بوكا جونيورز الأرجنتيني في ثاني مبارياته بالمجموعة الثالثة.كان بوكا قريباً من الفوز في مباراته الافتتاحية أمام بنفيكا، لكنه أهدر تقدمه بهدفين في التعادل 2-2 مع الفريق البرتغالي، وقال كومباني إن بوكا يمثل تهديداً حقيقياً خاصة في التحول من الدفاع للهجوم. وقال كومباني للصحفيين قبل المواجهة المقررة في وقت لاحق اليوم الجمعة، إذ يتطلع بايرن للفوز بلقبه الثالث في كأس العالم للأندية «نعرف جودة البطولة... كل فريق يشارك هنا هو فريق رائع». وأضاف: «بوكا فريق خطير للغاية خاصة في التحولات من الدفاع إلى الهجوم. يستغلون فرصهم. الروح القتالية للاعبيه رائعة. نحترم بوكا لكننا نركز على أنفسنا ونريد أن نقدم أفضل ما لدينا في المباراة». وقال كومباني إنه يعرف جيداً أسلوب اللعب الأرجنتيني مع وجود الكثير من لاعبي البلاد في مسابقات الدوري الأوروبية. وتابع: «نعرف طريقة لعب الكثير من اللاعبين الأرجنتينيين بسبب مشاركتهم في الدوريات الأوروبية... لكن يجب فرض شخصيتنا وتقديم الصورة الصحيحة عن بايرن». وأبدى كومباني سعادته بعودة لاعب الوسط الهجومي جمال موسيالا وقلب الدفاع دايو أوباميكانو إلى الفريق، بعد غيابهما لأكثر من شهرين بسبب الإصابة. وشارك الألماني موسيالا، الذي سجل 12 هدفاً ليحقق بايرن لقبه 34 في الدوري الألماني، من على مقاعد البدلاء ليسجل ثلاثية في مرمى أوكلاند يوم الأحد الماضي. وقال كومباني: «لم يلعب جمال موسيالا ودايو أوباميكانو منذ فترة طويلة. نحن سعداء للغاية بعودتهما. الاندماج مسألة مهمة جداً. بخلاف ذلك، الجميع في كامل الجاهزية».

فينسنت كومباني
بايرن ميونيخ
جمال موسيالا
كأس العالم للأندية
بوكا جونيورز
آخر الأخبار
ألمانيا تشهد موجة حر شديدة
علوم الدار
ألمانيا تشهد موجة حر شديدة
اليوم 15:10
«الإمارات للدراجات» يفرض السيطرة الثلاثية على «توب 10» في بلجيكا
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يفرض السيطرة الثلاثية على «توب 10» في بلجيكا
اليوم 15:00
أبوظبي تستضيف جلسة برلمانية «إماراتية - أوروبية» واجتماعاً «خليجياً - أوروبياً» لترسيخ التعاون
علوم الدار
أبوظبي تستضيف جلسة برلمانية «إماراتية - أوروبية» واجتماعاً «خليجياً - أوروبياً» لترسيخ التعاون
اليوم 14:51
«الرجبي» يجدد آمال «المونديال» بالفوز على كوريا
الرياضة
«الرجبي» يجدد آمال «المونديال» بالفوز على كوريا
اليوم 14:45
قتلى من الجيش الإيراني في ضربة إسرائيلية
الأخبار العالمية
قتلى من الجيش الإيراني في ضربة إسرائيلية
اليوم 14:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©