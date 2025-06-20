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الرياضة

كولو مواني يختار يوفنتوس ويرفض العودة إلي «سان جيرمان»

كولو مواني يختار يوفنتوس ويرفض العودة إلي «سان جيرمان»
20 يونيو 2025 11:25

واشنطن(رويترز)

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قال المهاجم الفرنسي المُعار راندال كولو مواني إنه يرغب في البقاء في يوفنتوس الموسم المقبل، بعد حصوله على جائزة رجل المباراة في لقاء الفريق الإيطالي الافتتاحي بكأس العالم للأندية لكرة القدم.وسجل كولو مواني، الذي وصل إلى النادي قادماً من باريس سان جيرمان في صفقة قصيرة الأجل في يناير الماضي، هدفين ليوفنتوس في فوز كبير 5-صفر على العين الإماراتي، ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف في آخر ست مباريات خاضها مع النادي الإيطالي. وقال اللاعب (26 عاماً) لوسائل إعلام إيطالية بعد مباراة المجموعة السابعة "بصراحة، أشعر أنني بحالة جيدة للغاية هنا. "يمكنني اللعب بشكل جيد وتسجيل الأهداف. أنا سعيد وأتمنى البقاء" وأبلغ المدير العام داميان كومولي الصحفيين الأسبوع الماضي، بأن يوفنتوس ناقش مع باريس سان جيرمان إعارة أخرى، عند التفاوض على تمديد عقد كولو مواني الحالي من أجل كأس العالم للأندية. وقال "أنا متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان بشأن إعارة اللاعب طوال موسم 2025-2026". وأضاف "باريس سان جيرمان بالتأكيد لم يغلق الباب أمام إعارته، وهم يعلمون أن اللاعب يريد البقاء معنا". وربما خفف من تفاؤل مدرب يوفنتوس إيجور تيودور بعد الفوز يوم الأربعاء الماضي، أن أفضل لاعبين في الفريق يرتبطان بعقود ستنتهي بعد البطولة مباشرة. وسجل الجناح البرتغالي فرانشيسكو كونسيساو المعار من بورتو هدفين أيضاً، بعد أن صال وجال في المباراة. واستخدم تيودور اللاعب (22 عاماً) على استحياء منذ توليه المسؤولية خلفاً لتياجو موتا في مارس الماضي، مما يشير إلى أن يوفنتوس قد لا يكون مستعداً لتفعيل بند شراء اللاعب البالغ 30 مليون يورو في عقده والاحتفاظ به في تورينو. ومع ذلك، على المدى القصير، يملك تيودور هذا الثنائي تحت تصرفه في كأس العالم للأندية، التي تتواصل بالنسبة ليوفنتوس بمباراتين أمام الوداد البيضاوي يوم الأحد ومانشستر سيتي يوم الخميس المقبل. ومن المؤكد أن كولو مواني يحظى بثقة المدرب الكرواتي. وقال في مؤتمر صحفي بعد المباراة "يثق بي. يريد مني الهجوم والعودة لمساندة الدفاع أيضاً. "أنا سعيد للغاية بوجودي في الفريق. نلعب بقوة كبيرة".

باريس سان جيرمان
العين
يوفنتوس
كأس العالم للأندية
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