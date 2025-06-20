ألميدا وصيفاً في طواف سويسرا ومولانو يواصل الصدارة في بلجيكا

أبوظبي (الاتحاد)

قدّم جواو ألميدا أداءً رائعاً مرة أخرى في طواف سويسرا، حيث هاجم بقوة في المرحلة الخامسة ليحصد المركز الثاني ويرتقي إلى المركز الثالث في التصنيف العام. وعلى الرغم من خسارته بفارق ضئيل أمام أوسكار أونلي (فريق بيكنك-بوست إن إل)، إلا أن نجم فريق الإمارات-أكس آر جي استفاد من جهود زملائه في الفريق، ليواصل تقدمه في المنافسة على التصنيف العام. وبعد أن خسر وقتاً ثميناً في المرحلة الأولى، دخل ألميدا في مهمة لاستعادة الثواني الثمينة خلال الأيام الماضية. وبمساندة قوية من زملائه في الفريق، مثل ميكيل بييرغ وجان كريستين وأنتونيو مورجادو، فرض البرتغالي البالغ من العمر 26 عاماً سيطرته على مجريات المرحلة الخامسة بجرأة وحزم.وبإيقاع ناري على مرتفع باسو ديل سان برناردينو، تولى فريق الإمارات زمام المبادرة ونجح في تقليص حجم المجموعة الرئيسية بشكل كبير، منهياً بذلك آمال المجموعة المتقدمة في الفوز بمرحلة اليوم. ومع تبقّي صعودين حادّين نحو كاستانيدا شديدة الانحدار، أصبحت المسؤولية على عاتق ألميدا لصنع الفارق . وشنّ ألميدا هجومًا قويًا في الصعود قبل الأخير مدركاً تأخره في التصنيف العام، ولم يتمكن سوى ستة دراجين من مجاراة وتيرته حتى قمة المرتفع. ومع تراجع منافسه في التصنيف العام، بن أكونور (فريق جايكو العُلا)، بدا أن الأمور تسير لصالح ألميدا. لكن أوسكار أونلي لم يمنحه الكثير من الوقت لالتقاط أنفاسه، حيث ضغط بقوة بهجوم قوي قبل 3 كيلومترات من نهاية الصعود الأخير، إلا أن الدراج البرتغالي، استعاد إيقاعه تدريجياً، متجاوزاً عدداً من الدراجين الواحد تلو الآخر حتى لحق بأونلي في الصدارة. ومع اقتراب مرحلة سباق الزمن الحاسمة خلال عطلة نهاية الأسبوع، يحتل ألميدا موقعاً قوياً في التصنيف العام، بفارق 39 ثانية فقط عن متصدر السباق كيفين فوكلين (فريق أركيا -B&B هوتيلز). وفي طواف بلجيكا بالواز، حقق سيباستيان مولانو المركز الثاني للمرة الثانية على التوالي خلال يومين، ما دفع دراج السرعة الكولومبي إلى تصدر ترتيب السباق. وتسلم مولانو قميص القائد البنفسجي من تيم ميرلييه (سودال كويك-ستيب)، مقدماً أداءً ثابتاً آخر في بلجيكا، حيث فاته الفوز بمرحلة اليوم بفارق ضئيل أمام جاسبر فيليبسِن من فريق ألبسين-ديسينينك .وانطلقت مجموعة متقدمة مكوّنة من ستة دراجين مبتعدين عن المجموعة الرئيسية، في وقت سابق من المرحلة، لكن بفضل قوة فريقي سودال كويك-ستيب وألبسين-ديسينينك، استدعى اللفة الأخيرة من المسار المحلي تحديد الفائز بالمرحلة. ودخل مولانو المئات من الأمتار الأخيرة في موقع مثالي، حيث انطلق الدراج الكولومبي بقوة وتسارع وهو واقف على الدراجة، مما بدا أنه سيقوده للفوز بالمرحلة، لكن في آخر 100 متر، نجح فيليبسِن في الخروج من المجرى الهوائي لمولانو وزاد من سرعته ليحسم الفوز لصالحه . ورغم احتلاله المركز الثاني للمرة الثانية على التوالي، صعد مولانو إلى منصة التتويج بكل فخر، بعدما اعتلى صدارة تصنيف الطواف قائداً جديداً للسباق.