صلاح يتقدم المرشحين في جائزة أفضل لاعب بإنجلترا



لندن (أ ف ب)

تقدم المهاجم المصري محمد صلاح قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إنجلترا، من قبل رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، بعد قيادته ليفربول إلى إحراز لقب الدوري، ولعب صلاح (33 عاماً) دوراً رئيساً في إحراز الفريق الأحمر لقب بريمييرليج، بعد تسجيله 29 هدفاً و18 تمريرة حاسمة.

واختير «الفرعون» المصري أفضل لاعب من قبل جمعية المحررين الرياضيين، ضامناً نحو 90% من الأصوات، وهو أكبر فارق خلال القرن الحالي، ما يعني أن طريقه لنيل الجائزة الثانية سيكون مفروشاً بالورود.

وإلى صلاح الذي نال الجائزة مرتين سابقاً في 2018 و2022، وردت في القائمة أسماء زميله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، لاعب وسط أرسنال ديكلان رايس، الشاب كول بالمر (تشيلسي)، مهاجم نيوكاسل السويدي ألكسندر أيزاك، ولاعب وسط مانشستر يونايتد البرتغالي برونو فرنانديش.

أحرز بالمر جائزة أفضل لاعب صاعد من قبل رابطة اللاعبين المحترفين في موسم 2023-2024، وكان حضوره في القائمة مفاجئاً نوعاً ما، نظراً لمطباته مع تشيلسي الموسم المنصرم.

وبرز رايس في وسط أرسنال، خصوصاً خلال تجريد ريال مدريد الإسباني من لقبه في دوري أبطال أوروبا، فسجل هذا الموسم 9 أهداف قياسية في رصيده و10 تمريرات حاسمة في 52 مباراة في مختلف المسابقات.

أما أيزاك، فبصم على 23 هدفاً، مساهماً في تأهل نيوكاسل المملوك للسعودية إلى دوري أبطال أوروبا، وإحراز فريقه أول لقب منذ 56 عاماً، بعد التتويج بكأس الرابطة.

وكان فرنانديش أحد العلامات المضيئة القليلة في موسم يونايتد الأسوأ منذ 1974، مع 8 أهداف و10 تمريرات حاسمة.

ويقام حفل توزيع الجوائز في مانشستر في 19 غسطس المقبل.