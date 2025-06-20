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الرياضة

منتخب الرجبي يواجه كوريا في تصفيات المونديال

منتخب الرجبي يواجه كوريا في تصفيات المونديال
20 يونيو 2025 15:30

دبي (الاتحاد)
يخوض منتخبنا الوطني للرجبي فئة 15 لاعباً اليوم مواجهة مهمة أمام منتخب كوريا في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في أستراليا 2027، والتي ستقام بينهما بمدينة سيؤول، ويحتاج منتخبنا للفوز قبل مواجهة منتخب سيرلانكا في الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات، والتي ستقام بمدينة كولومبو، يوم 4 يوليو المقبل.
ووصل منتخبنا الوطني إلى مدينة سيؤول، وخاض تدريبات على الملعب الرئيسي للمباراة، ويدخل منتخبنا المباراة بكامل صفوفه، بحثاً عن الفوز بعدما خسر الجولة الأولى أمام هونج كونج، والذي لعب بكامل محترفيه.
وتضم بعثة منتخبنا 24 لاعباً، بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة المدرب أبولو بيرليني، ومعه الطاقم الفني يوسف شاكر وجاك بينادي وآرون بريسكو بجانب جيني، وجاك ستابلي للعلاج الطبيعي.
وأكد محمد سلطان الزعابي، أمين عام الاتحاد، ورئيس البعثة أن جميع اللاعبين والجهاز الفني يدركون أهمية المباراة في مشوار التصفيات، خاصة أن حلم الجميع هو التأهل للمونديال، سواء بالتأهل المباشر، أو اللعب في الملحق الذي سيقام في مدينة دبي، خلال شهر نوفمبر المقبل، والفرصة سانحة أمام منتخبنا.
وأضاف: «ندرك أيضاً صعوبة المباريات كون منتخبنا يواجه فرقاً لها باع طويل في اللعبة، وتاريخ من المشاركات المونديالية، بالإضافة إلى وجود لاعبين محترفين في هذه المنتخبات يمثلون القوة الضاربة لها، وهذه الأمور واضحة أمام الجهاز الفني، ويتعامل معها، ونأمل أن نخرج بالنتيجة التي ترضينا، قبل أن نواجه سيرلانكا في الجولة الثالثة والأخيرة».
وأشار إلى أن المنتخب خاض تدريباً بملعب المباراة بمنطقة انجون، بالإضافة إلى جلسة فيديو مع الجهاز الفني، عن مباراة كوريا وسيرلانكا الأخيرة، وهناك تدريب أخير قبل المباراة.

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