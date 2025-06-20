«سلة الناشئين» مع قطر والكويت في التصفيات الخليجية



علي معالي (أبوظبي)

يخوض منتخبنا الوطني للناشئين في كرة السلة تحت 16 عاماً، منافسات البطولة الخليجية، التي تستضيفها البحرين خلال الفترة من 7 إلى 12 يوليو المقبل، بمشاركة 6 منتخبات خليجية، هي: الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، عمان، والكويت، وهي تصفيات مؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين، وأوقعت القرعة منتخبنا ضمن فريق المجموعة الأولى مع قطر والكويت، في حين تضم المجموعة الثانية منتخبات البحرين، السعودية وعمان.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، تمهيداً للوصول إلى النهائي الحاسم، وتقام مباريات نصف النهائي 11 يوليو، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية، مع ثاني المجموعة الأولى، وتُختتم البطولة 12 يوليو بالمباراة النهائية.

وفي قرار غير مسبوق يعكس دعم الاتحاد الآسيوي لكرة السلة للفئات السنية في منطقة الخليج، اعتمد الاتحاد القاري قراراً رسميا يمنح بطل بطولة الخليج بطاقة تأهل مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا المقبلة، المقررة في منغوليا سبتمبر 2025، ما يمنح البطولة الخليجية هذه النسخة التنافس المثير كونها استثنائية مؤهلة لنهائيات آسيا، ويعتبر قرار الاتحاد الآسيوي رؤية جيدة للغاية وفرصة ممتازة للمنتخبات الخليجية للتواجد في هذا الحدث القاري المهم.

من ناحية أخرى يدخل منتخبنا الوطني معسكره التدريبي اليوم، في دبي بعد الاستقرار على 16 لاعباً وهم: سعيد سليمان شانبيه، حمدان أحمد شدادي، عبيد أحمد ياقوت، عبدالله إبراهيم خلفان من نادي (النصر)، وربيع عبيد إسماعيل، سيف بسام مبارك (الشارقة)، محمد فيصل الصفار (شباب الأهلي)، وحسين فاضل هاشل، طارق محمد الهواري، علي محمد البلوشي، راشد علي العويس (الوصل)، وراشد محمد المرزوقي، خليفة عبدالرحيم بن طوق، عبدالله علي الشحي (الحمرية)، سيف علي الهنائي، حمدان منذر النعيمي (الجزيرة).

صرح راشد عبدالله النقبي مدير المنتخبات الوطنية بقوله: «يستمر المعسكر حتى الخامس من الشهر المقبل تحت قيادة الجهاز الفني المكون من سالم عتيق الظاهري مدرباً، أيوب أحمد مساعداً، وسيف السويدي إدارياً».

وأضاف: «الجهاز الفني تابع هؤلاء اللاعبين بشكل جيد على مدار الموسم، وهدفنا التنافس بقوة في هذا الحدث الخليجي الذي يؤهل للمنافسات الآسيوية مباشرة، وثقتنا كبيرة في العناصر التي تم الاستقرار عليها، وفي كفاءة الجهاز الفني في نفس الوقت».