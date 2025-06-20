خسارة تستحق التهنئة!

الرياض (د ب أ)

شدد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، على ضرورة تطور اللاعبين في حسم الفرص التي تسنح لهم، وذلك في أول تعليق له بعد الخسارة أمام أميركا بهدف نظيف في كأس الكونكاكاف الذهبية. وقال رينارد في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء اليوم الجمعة: «كان لدينا فرصة في الشوط الأول ولم نكن فاعلين، علينا أن نتطور في الحسم، في السعودية لدينا مهاجم واحد فقط يلعب في الدوري المحلي.» وأضاف رينارد: «أبارك للمنتخب الأميركي الفوز، فازوا من خلال كرة ثابتة، ونهنئهم على الفوز». وأشار«لعبنا أمام منتخب يحتل المركز 16 في التصنيف العالمي، ولم يكن لهم خلال المباراة إلا فرصة من ضربة ركنية وهدف من كرة ثابتة، وهنأت اللاعبين بعد المباراة على الأداء. وعن توتره في نهاية اللقاء، وتدخله أثناء مشادة بين لاعبي المنتخبين، قال رينارد: «إنه لم يكن يتدخل في المشادة، بل وقف على خط الملعب، لكيلا يحصل اللاعب عبدالرحمن العبود على بطاقة صفراء جراء المشادة». وبسؤال حول مدى تأثره بالغيابات قال مدرب الأخضر:«الحقيقة كلا المنتخبين لديهما غيابات، لدينا 8 لاعبين غائبين، اللاعبون احترموا الخطة التكتيكية، وكان لدينا 3 فرص لو استغللناها لكانت النتيجة مختلفة، علينا أن نركز على المباراة القادمة للتأهل واللاعبون قدموا أداءً جيداً».