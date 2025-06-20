إيفنبرج يرشح لـ«بايرن» بديل هاري كين

ميامي (د ب أ)

يرى لاعب خط الوسط الألماني السابق شتيفان إيفنبرج أن نيك فولتمايد اللاعب الشاب الموهوب بصفوف شتوتجارت، قد يمثل مستقبل بايرن ميونيخ خلفاً للهداف الإنجليزي هاري كين. وقال قائد بايرن ميونيخ السابق، خلال مؤتمر صحفي على هامش كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة: «إنه مهاجم يستحق التركيز عليه من قبل بايرن ميونيخ، بالتأكيد، ليس الآن، ولكن حينما يرحل هاري كين». ويمتد عقد كين البالغ من العمر 31 عاماً، مع النادي البافاري حتى عام 2027، بينما يرتبط فولتمايد، البالغ من العمر 23 عاماً، بعقد مع شتوتجارت حتى عام 2028. وقال إيفنبرج: «نيك فولتمايد لاعب ورقم تسعة يجب على بايرن ميونيخ التفكير فيه بالفعل، من الذي يمكنه تقديم نفس الأداء الذي قدمه في نهائي كأس ألمانيا، يمتلك بالفعل طموحات كبيرة». وبعد موسم قوي مع شتوتجارت، وفوزه بلقب كأس ألمانيا، يقدم فولتمايد أداءً رائعاً مع منتخب ألمانيا في بطولة أوروبا للشباب تحت 21 عاماً، ويحمل لقب هداف البطولة بأربعة أهداف قبل مباراة دور الثمانية أمام إيطاليا غداً السبت. وانضم فولتمايد إلى منتخب ألمانيا تحت 21 عاماً، بعد أيام قليلة من مشاركته في نهائيات دوري أمم أوروبا مع المنتخب الأول. وأكد إيفنبرج «أعتقد أن هذا الموقف رائع، كان بإمكانه أن يقول إنني بحاجة إلى الراحة، لقد كان موسماً طويلاً، لكن هذه بطولة كبيرة، يمكنك الفوز بلقب هناك».