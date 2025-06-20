سينر يشكر «الخسارة المفيدة»!

هاله (ألمانيا)(أ ف ب)

اعتبر الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالمياً في كرة المضرب، بعد خسارته المفاجئة أمام الكازاخستاني ألكسندر بوبليك في الدور الثاني من دورة هاله الألمانية الخميس، أن "استراحة قصيرة" ستكون "جيدة" له قبل انطلاق بطولة ويمبلدون.قال ابن الثالثة والعشرين لشبكة سكاي سبورتس إيطاليا، بعد خسارته بثلاث مجموعات 3-6 و6-3 و6-4 أمام بوبليك المصنف 45 عالمياً: "يجب تقبل ما حصل اليوم". وأضاف "سأخلد إلى الراحة لبضعة أيام قبل ويمبلدون وستكون مفيدة لي". وتقام ثالثة البطولات الأربع الكبرى في لندن بين 30 يونيو الجاري و13 يوليو. وكان سينر خسر نهائي رولان جاروس، ثانية الجراند سلام، على أرض ترابية بخمس مجموعات أمام الإسباني كارلوس ألكاراز الثاني عالمياً، مهدراً تقدمه بمجموعتين نظيفتين وثلاث كرات لحسم الثالثة والنهائي. أمضى حامل لقب ثلاث بطولات كبرى أياما قليلة مع عائلته، قبل العودة إلى الملاعب في دوره هاله. وقال سينر الذي لم يخض سوى أربع دورات هذا الموسم، بسبب إيقافه ثلاثة أشهر لتناول مواد محظورة: "بصراحة، استراحة قصيرة ستكون مفيدة لي".