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الرياضة

الدوري الكوري يرفع حظر «الحراس الأجانب» بعد 26 عاماً

الدوري الكوري يرفع حظر «الحراس الأجانب» بعد 26 عاماً
20 يونيو 2025 14:38

سول (أ ب)

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أعلنت رابطة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم اليوم الجمعة، رفع حظر دام 26 عاماً على الاستعانة بحراس المرمى الأجانب في الدوري الممتاز، بداية من موسم 2026. وكان يتم السماح فقط لحراس المرمى الكوريين باللعب في الدوري المحلي، الذي يعد أقدم دوري احترافي في آسيا، منذ عام 1999، وهي القاعدة التي كانت تستهدف محاولة لحماية المواهب المحلية، عندما كان هناك 10 أندية محترفة فقط. وأعلنت رابطة الدوري الكوري، بعد اجتماع مجلس إدارتها في سول هذا الأسبوع، أنه نظراً لوجود 26 نادياً محترفاً في المستويين الأولين من المسابقة، فهناك مساحة كافية لحراس المرمى الدوليين. وأوضحت الرابطة «زيادة عدد الأندية تعني وجود فرص كافية لحراس المرمى المحليين للعب، حتى مع السماح بمشاركة حراس المرمى الأجانب... لقد أخذنا في الاعتبار حقيقة أنه مع تقييد تسجيل اللاعبين الأجانب، زاد معدل زيادة رواتب حراس المرمى المحليين بشكل غير متناسب مع اللاعبين الآخرين». وأثيرت مخاوف بشأن نقص حراس المرمى ذوي الكفاءة في كوريا الجنوبية، نظراً لزيادة عدد الفرق الحديثة التي تضم ثلاثة أو أربعة حراس مرمى. وأصبح الدوري الكوري الآن يسير على نفس نهج الدوريات الآسيوية الكبرى الأخرى في اليابان، والمملكة العربية السعودية والصين.

الدوري الكوري
اليابان
السعودية
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