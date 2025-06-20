«الليجا» تدعم اللاجئين بفعاليات رياضية ومجتمعية

مدريد (الاتحاد)

نظمت مؤسسة الليجا، ورابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، مجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية والمجتمعية في مخيمي الزعتري والأزرق للاجئين في الأردن، في إطار مشروع الليجا الاجتماعي، بالإضافة إلى الاحتفالات باليوم العالمي للاجئين. يهدف هذا البرنامج الذي أطلقته إدارة المشاريع الرياضية في رابطة الدوري الإسباني، ومؤسسة الليجا، بالتعاون مع المشروع العالمي للتطوير الكروي في عام 2018، إلى تحسين نوعية حياة الأطفال والشباب اللاجئين، وتعزيز تمكين كل من النساء والرجال من خلال التدريب في مجال الرياضة، باستخدام كرة القدم وسيلة لنقل القيم الإيجابية للرياضة. وحظيت البطولات الرياضية مرة أخرى هذا الموسم بدعم 18 نادياً من أندية الليجا، الذين أطلقوا أسماء الفرق وتبرعوا بأطقمهم الرسمية، ليجلبوا ألوان وشغف كرة القدم الإسبانية إلى مخيمات اللاجئين. واستمتع المشاركون بالعديد من الفعاليات الترفيهية من بين الكثير من الأنشطة المتنوعة، كما أقيمت الأدوار الإقصائية النهائية لبطولات كرة القدم، والتي استمرت طوال الموسم، وشارك فيها أكثر من 300 طفل وطفلة ضمن 16 فريقاً للفتيان، و12 فريقاً للفتيات في مخيم الزعتري، و144 فتى وفتاة ضمن 8 فرق للفتيان، و8 فرق للفتيات في بطولة مخيم الأزرق. استقطبت الفعاليات التي أقيمت في مخيمي الزعتري والأزرق أكثر من 1200 مشارك، استمتعوا جميعاً بيوم من المرح، كما هو الحال كل عام، في إطار مناصرة حقوق اللاجئين. كما حصل كل مشارك في المشروع على ميدالية تحفيزية، وكرة لا ليجا، وشهادة تقدير اجتماعية - رياضية. وللموسم الثالث على التوالي، لم يقتصر نظام البطولة الرياضية على النتائج الرياضية للمشاركين فقط، وإنما شمل أيضاً سلوكهم الإيجابي، وتحصيلهم التعليمي والاجتماعي، حيث يشجع هذا النظام على الروح الرياضية، واحترام المنافسين والعمل الجماعي، ويعزز التعايش، والمساواة والتسامح بين جميع المستفيدين من المشروع. وكإضافة جديدة هذا الموسم، تم اختيار فريق مثالي في كل من فئات البطولات الأربعة، على أساس المهارات الرياضية والقيم التي أظهروها على أرض الملعب. وقالت أولجا دي لا فوينتي، مديرة مؤسسة الليجا: «مرة أخرى، تجلب لنا نتائج هذا المشروع قدراً كبيراً من الرضا، حيث نرى تحسناً في التعايش داخل الملعب وخارجه، والتعلم المستمر، والالتزام المطلق من جميع المشاركين، الذين يرون في كرة القدم فرصة لتحسّين حياتهم». من جانبه، أضاف ديفيد جارسيا، منسق المدربين والمنهجية في إدارة المشاريع في الليجا: «يوفر التدريب الرياضي المنتظم استقراراً للمشاركين في البرنامج، ويمنحهم نظاماً وحافزاً. يصبح الملعب مساحة آمنة يشعر فيها كل فتى وفتاة بأن صوتهم مسموع، وأنهم جزء من فريق».