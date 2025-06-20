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الرياضة

«السنوكر» ينتزع «ذهبية الزوجي» في كأس الاتحاد العربي

«السنوكر» ينتزع «ذهبية الزوجي» في كأس الاتحاد العربي
20 يونيو 2025 16:15

طنجة (وام)

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أحرز منتخبنا الوطني الميدالية الذهبية في منافسات زوجي السنوكر للرجال، في بطولة كأس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر، المقامة منافساتها حالياً بمدينة طنجة المغربية، والتي تستمر حتى 23 يونيو الجاري. وجاء هذا الإنجاز بعد فوز الزوجي المكون من محمد شهاب، وعيسى الهاشمي في المباراة النهائية على زوجي المنتخب المصري بنتيجة 3-1، ليمنحا المنتخب أول ميدالية ذهبية في البطولة، ويرفعا رصيد السنوكر إلى 4 ميداليات متنوعة «ذهبية، وفضيتان، وبرونزية»، بعد أن سبق للاعبي المنتخب الفوز بفضية الفرق، إلى جانب فضية وبرونزية الفردي. وفي منافسات البلياردو «9 كرات» لفردي الرجال، تأهل محمود شريف لاعب المنتخب الوطني إلى الدور نصف النهائي، بعد تغلبه على السعودي محمد باعباد بنتيجة 11-4، فيما خسر زميله خالد الزرعوني أمام السعودي خالد الغامدي في دور الثمانية.

السنوكر
البلياردو
محمد شهاب
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