فيرتز يجتاز «فحوصات ليفربول» ويوقع حتى 2030

ليفربول (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن النجم الألماني الدولي الشاب فلوريان فيرتز اجتاز الكشف الطبي في نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأن عقده مع الفريق سيمتد حتى نهاية عام 2030. وبحسب شبكة «سكاي» الألمانية والصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، فإنه لم يعد هناك أي عقبة قد تحول من دون انضمام فيرتز 22 عاماً إلى صفوف ليفربول في صفقة قياسية. وأوضحت العديد من التقارير الإعلامية، أن فيرتز لاعب باير ليفركوزن الألماني، سافر إلى إنجلترا أمس من أجل الخضوع للكشف الطبي. ونشرت صحيفة «بيلد» صوراً لفيرتز لدى وصوله إلى مطار كولونيا، حيث تردد أنه استقل طائرة خاصة في طريقه إلى إنجلترا. وتوصل ليفربول وليفركوزن لاتفاق بشأن الصفقة، والتي بحسب تقارير إعلامية تبلغ قيمتها 150 مليون يورو، ليصبح بذلك فيرتز أغلى لاعب في تاريخ الدوري الألماني والدوري الإنجليزي، وثالث أغلى صفقة في التاريخ بعد البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.