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الرياضة

سينر يشارك بوتشيلي أغنية «غبار ومجد»

سينر يشارك بوتشيلي أغنية «غبار ومجد»
20 يونيو 2025 16:49

روما (أ ب)

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شارك نجم التنس الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالمياً، في أغنية أندريا بوتشيلي الجديدة «غبار ومجد» التي صدرت اليوم الجمعة. وتمزج الأغنية بين اللغتين الإيطالية والإنجليزية، وهي مزيج بين غناء بوتشيلي مع أبيات من كلمات سينر، إنها «تحية لكفاح وجمال رحلة الحياة، والخيط الرفيع الذي يحول الغبار إلى مجد». ويرافق الأغنية أيضاً فيديو موسيقي مدته أربع دقائق يعرض لقطات خاصة من طفولة النجمين الإيطاليين، مع مشاهد حالية صورت في منزل بوتشيلي في توسكانا. وقال سينر في التسجيل «الموهبة لا وجود لها، يجب اكتسابها». وأضاف سينر: «يشرفني ويسعدني للغاية أن أكون جزءًا من هذا المشروع مع أندريا، الذي ظل ثلاثين عاماً صوتاً فريداً واستثنائياً ورمزاً لبلدنا حول العالم، لم أكن أتخيل يوماً سماع صوتي في إحدى أغانيه». من جانبه أوضح بوتشيلي «مشاركة هذه الرحلة مع يانيك أمر رائع، نحن من عالمين مختلفين لكننا قريبان في الالتزام والانضباط في بحثنا الدائم عن الأصالة والجمال، لطالما كنت من معجبيه، مفتوناً ليس فقط بموهبته، ولكن أيضاً بتواضعه وقوته الداخلية».

يانيك سينر
أندريا بوتشيلي
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