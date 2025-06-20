السبت 21 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برعاية خالد بن محمد بن زايد.. بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في ضيافة العين

برعاية خالد بن محمد بن زايد.. بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في ضيافة العين
20 يونيو 2025 16:51

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
4 ذهبيات للإمارات في اليوم الأول لبطولة الوطنية لمحترفي الجوجيتسو
خالد بن محمد بن زايد يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى من أكاديمية أبوظبي البحرية


برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تُقام النسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، خلال الفترة من 21 إلى 27 يوليو المقبل في مركز «أدنيك» العين، الحدث الذي يُنظَّم لأول مرة في منطقة العين، سيشهد مشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 60 دولة.
ويُنظِّم الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة هذه البطولة ويستضيفها اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة للعام الرابع على التوالي، في خطوة تعكس الشراكة المثمرة والمستدامة بين الاتحادين، وتؤكّد حجم الثقة المتنامية في قدرة دولة الإمارات على تنظيم واستضافة أهم الفعاليات الرياضية العالمية.
وبهذه المناسبة، توجّه عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه الدائم لمسيرة الرياضة الإماراتية، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على رعايته الكريمة للبطولة، مؤكّداً أن رعاية سموّه للنسخة السادسة من البطولة تُشكّل دعماً كبيراً لهذا الحدث الرياضي، وحافزاً لأبناء وبنات الوطن للمضي قُدُماً في مسيرة التميُّز والتفوّق، إسهاماً في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية لتطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة.
وجرى اختيار منطقة العين لاستضافة البطولة لما تتمتّع به من مقومات متكاملة تجعلها وجهة مثالية للفعاليات الرياضية العالمية، إذ تجمع بين البنية التحتية المتطورة، والمرافق الرياضية الحديثة، والمقومات السياحية والثقافية الفريدة.
ويعكس هذا الاختيار أيضاً المكانة المتقدمة لمنطقة العين على خريطة الرياضة والسياحة الإقليمية والدولية، ويُتيح في الوقت نفسه للرياضيين والوفود المشاركة فرصة التعرُّف على ثقافة المجتمع وتراثه الأصيل، مما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي والرياضي.
وتبذل اللجنة المُنظِّمة جهوداً متواصلة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، من أجل تنظيم نسخة متميّزة على المستويات كافة، تتماشى مع طموحات اللاعبين المشاركين وتوقعات الجماهير القادمة من جميع دول العالم، وتعكس في الوقت ذاته رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في أبناء الوطن وصناعة أبطال المستقبل.

خالد بن محمد بن زايد
الجوجيتسو
الفنون القتالية المختلطة
الفنون القتالية
مدينة العين
آخر الأخبار
محمد بن راشد يستذكر والده في فصل مؤثر من كتابه "علمتني الحياة"
علوم الدار
محمد بن راشد يستذكر والده في فصل مؤثر من كتابه "علمتني الحياة"
اليوم 15:57
ألمانيا تشهد موجة حر شديدة
علوم الدار
ألمانيا تشهد موجة حر شديدة
اليوم 15:10
«الإمارات للدراجات» يفرض السيطرة الثلاثية على «توب 10» في بلجيكا
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يفرض السيطرة الثلاثية على «توب 10» في بلجيكا
اليوم 15:00
أبوظبي تستضيف جلسة برلمانية «إماراتية - أوروبية» واجتماعاً «خليجياً - أوروبياً» لترسيخ التعاون
علوم الدار
أبوظبي تستضيف جلسة برلمانية «إماراتية - أوروبية» واجتماعاً «خليجياً - أوروبياً» لترسيخ التعاون
اليوم 14:51
«الرجبي» يجدد آمال «المونديال» بالفوز على كوريا
الرياضة
«الرجبي» يجدد آمال «المونديال» بالفوز على كوريا
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©