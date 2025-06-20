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الرياضة

منتخب السيدات يستهّل تصفيات كأس آسيا بلقاء جوام

منتخب السيدات يستهّل تصفيات كأس آسيا بلقاء جوام
20 يونيو 2025 17:11

 
أبوظبي (وام)
تنطلق يوم الاثنين المقبل، منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا للسيدات لكرة القدم «أستراليا 2026»، وتبدأ المنتخبات مسيرتها نحو التأهل إلى البطولة الأبرز على مستوى القارة، ويستهل منتخب الإمارات مشواره في التصفيات ضمن المجموعة الخامسة، حيث يلتقي نظيره جوام يوم 29 يونيو الجاري في استاد «فيت تري» بجمهورية فيتنام، عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت فيتنام.
ويأمل المنتخب تحقيق ثالث تأهل له إلى النهائيات عبر التصفيات، بعد مشاركته في التصفيات السابقة، فيما يسعى منتخب جوام إلى الظهور الخامس في البطولة القارية.
وتتنافس المنتخبات على ثمانية مقاعد متاحة للانضمام إلى أستراليا «المضيفة»، بالإضافة إلى المنتخبات الثلاثة التي حصلت على المراكز الأولى في نسخة الهند 2022 وهي الصين، حاملة اللقب، وكوريا الجنوبية، الوصيفة، واليابان، الثالثة.
وتوزعت المنتخبات المشاركة في التصفيات على ثماني مجموعات، بواقع ست مجموعات تضم أربعة منتخبات، ومجموعتين تضمان خمسة منتخبات، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى النهائيات المقررة في مارس 2026.

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