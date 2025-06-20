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الرياضة

ليفربول يقترب من ضم كيركيز مقابل 54 مليون دولار

ليفربول يقترب من ضم كيركيز مقابل 54 مليون دولار
20 يونيو 2025 18:18

 

لندن (أ ف ب)
اقترب ليفربول بطل الدوري الإنجليزي على التعاقد مع الظهير الأيسر الشاب لبورنموث المجري ميلوش كيركيز، مقابل 50 مليون جنيه استرليني (54 مليون دولار) بحسب ما ذكرت تقارير صحفية الجمعة، ويتوقع أن يسافر كيركيز إلى مقاطعة ميرسيسايد للخضوع لفحص طبي من أجل إكمال صفقة انتقاله.
ولفت ابن الحادية والعشرين أنظار بطل الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم، بعد تقديمه أداء مميزاً مع بورنموث، إذ سجل هدفين و5 تمريرات حاسمة في 38 ظهوراً له في برميرليج، وكان المدير الرياضي في ليفربول روبرت هيوز قد جلب كيركيز إلى بورنموث من ألكمار الهولندي، خلال فترة عمله في ملعب فيتاليتي.
وبدأ كركيز، الصربي المولود، مشواره مع غيور المجري، قبل الانتقال إلى ميلان حيث أخفق في فرض نفسه مع الفريق الإيطالي، انضم إلى ألكمار في 2022 ثم انتقل إلى الدوري الإنجليزي من بوابة بورنموث بعدها بسنة.
ويطرح قدوم صاحب 23 مباراة دولية إلى ليفربول أسئلة حول مستقبل الاسكتلندي أندي روبرتسون الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد.
وسيكون كركيز آخر المنتقلين إلى ليفربول، في صيف انتقالات واعد لتشكيلة المدرب الهولندي أرني سلوت، ضم الظهير الأيمن الهولندي جيريمي فريمبونج من باير ليفركوزن الألماني للحلول بدلا من الدولي ترنت ألكسندر-أرنواد الراحل إلى ريال مدريد الإسباني.
ويبدو ليفربول قريبا من التعاقد مع صانع الألعاب الألماني الدولي فلوريان فيرتس من ليفركوزن أيضا، مقابل صفقة قياسية بريطانية تناهز 116 مليون جنيه بحسب تقارير، ويُعتقد أن النجم فيرتس خضع لفحص طبي الجمعة في ليفربول، قبل الإعلان الرسمي عن انتقاله. 

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