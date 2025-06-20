4 ذهبيات للإمارات في اليوم الأول لبطولة الوطنية لمحترفي الجوجيتسو

أبوظبي (وام)

انطلقت اليوم منافسات بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو في صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بمشاركة 1455 لاعباً ولاعبة من 86 أكاديمية تمثل 77 دولة، وتستمر حتى الأحد المقبل، بتنظيم من رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، وبدعم من اتحاد الجوجيتسو.

وتُعد البطولة من أبرز المحطات في أجندة الموسم الرياضي، إذ تمنح اللاعبين فرصة لحصد النقاط التصنيفية المعتمدة ضمن نظام التصنيف العالمي للرابطة، وينال الفائز بالمركز الأول 1000 نقطة تصنيفية، بما يسهم في تعزيز ترتيبه للتأهل إلى كبريات البطولات الدولية المعتمدة من AJP.

شهد اليوم الأول إقامة نزالات فئة الأساتذة للرجال والسيدات، وسط مستويات فنية عالية وتنافس قوي بين أبرز الممارسين من مختلف أنحاء العالم.

وأسفرت النتائج عن تصدّر كولومبيا ترتيب الدول المشاركة برصيد 43400 نقطة، وتلتها البرازيل في المركز الثاني برصيد 34600 نقطة، ثم الإمارات في المركز الثالث برصيد 12600 نقطة.

وتمكن أبطال الإمارات من تحقيق 4 ميداليات ذهبية في اليوم الأول من المنافسات، عن طريق غانم الجابري في فئة 56 كجم (الحزام البنفسجي)، وأحمد الشحي في فئة 62 كجم (الحزام البنفسجي)، ومحمد خليفة الكعبي في فئة 77 كجم (الحزام البنفسجي)، وخميس النقبي في فئة 120 كجم (الحزام البني)، ضمن فئة الأساتذة، مؤكدين الحضور القوي في ميادين المنافسة الدولية. وقام بتتويج الفائزين كل من محمد حميد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبد الله البطران، عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وطارق عمر البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وأكد محمد بن دلموج الظاهري أن اتحاد الجوجيتسو يواصل دعمه الكامل للبطولات التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، مشيداً بمستوى التنظيم والنتائج الفنية.

وقال إن التعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو يعد امتداداً لرؤية الاتحاد في دعم البطولات النوعية التي تسهم في تعزيز مكانة الدولة على خريطة الرياضات القتالية عالمياً، وإن ما تشهده البطولة من مستويات فنية عالية وتنوع في المشاركة يؤكد نجاح هذا النموذج في ترسيخ ريادة أبوظبي عاصمةً لرياضة الجوجيتسو. من جانبه، عبّر البطل الإماراتي محمد خليفة الكعبي عن اعتزازه بإحراز الذهبية قائلاً إن هذا الإنجاز ثمرة أشهر من الإعداد والعمل المكثف، مشيراً إلى أن الفوز اليوم هو محطة جديدة في طموحه المهني، وسيواصل العمل لتمثيل الإمارات بأفضل صورة على الساحة العالمية، معرباً عن شكره لاتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو على توفير بيئة تنافسية مثالية للاعبين المحليين والدوليين. وتُستكمل منافسات البطولة غداً بنزالات فئتي الأطفال والناشئين، على أن تُختتم يوم الأحد 22 يونيو بمواجهات فئتي الهواة والمحترفين، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري متزايد يعكس مكانة أبوظبي كمنصة عالمية لرياضة الجوجيتسو.