ليفربول يتعاقد مع فيرتز مقابل 100 مليون جنيه إسترليني

لندن (د ب أ)

أكمل فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع فلوريان فيرتز، في صفقة قياسية للنادي بلغت 100 مليون جنيه إسترليني (134.7 مليون دولار)، من فريق باير ليفركوزن الألماني. ليصبح لاعب الوسط الألماني البالغ من العمر 22 عاماً أغلى صفقة في بريطانيا، لاسيما وأن الصفقة تتضمن 16 مليون جنيه إسترليني كإضافات، والتي ستتخطى مبلغ الـ115 مليون جنيه إسترليني التي دفعها تشيلسي للتعاقد مع مويسيس كايسيدو في 2023.

ووقع فيرتز على عقد مدته خمسة أعوام. ويعتبر التعاقد مع واحد من أبرز المواهب في أوروبا إنجازاً كبيراً للنادي، خاصة بعدما واجه في البداية منافسة من مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد.

وكان ليفركوزن قدر قيمة فيرتز بـ126 مليون جنيه إسترليني، ولكن تم الاتفاق على الصفقة في الأسبوع الماضي، رغم أن قيمة الصفقة الأساسية تتجاوز بسهولة صفقة الـ85 مليون جنيه التي أبرمها ليفربول مع بنفيكا في 2022 لضم داروين نونيز، والذي من المتوقع أن يرحل هذا الصيف.

وأصبح فيرتز ثاني صفقة يبرمها ليفربول هذا الصيف، بعد التعاقد مع جيريمي فريمبونج، من ليفركوزن أيضاً، ومع انضمام حارس مرمى بلنسية جورجي مارماداشفيلي الشهر المقبل، بعد اتفاق تم التوصل إليه قبل عام، تكون قيمة الإنفاق قد وصلت بالفعل إلى 175 مليون جنيه إسترليني.