العين يعالج سلبيات «مواجهة اليوفي» قبل قمة استعادة الثقة

معتز الشامي (أتلانتا)

يؤدي فريق العين تدريبه الأخير في مدينة أتلانتا الأميركية مساء اليوم، بعد وصوله صباحاً، قادماً من واشنطن، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي مساء الغد، ضمن الجولة الثانية من كأس العالم للأندية لحساب المجموعة السابعة.

وكان فريق العين أدى تدريبات استشفائية للاعبين الذين خاضوا لقاء يوفنتوس، بينما أدى اللاعبون التدريب الأساسي أمس، خلف الأسوار المغلقة، بهدف توفير أفضل أجواء للتركيز ولتنفيذ بعض الأفكار والجمل التكتيكية.

ويتوقع أن يجري الجهاز الفني بعض التغييرات على التشكيل وطريقة اللعب أمام السيتي، بما يضمن مزيداً من التأمين الدفاعي، مع منح فرصة لبعض العناصر التي لم تشارك أمام اليوفي، لاسيما يحيى نادر الذي بات جاهزاً للعب أساسياً، بينما لم يحسم الجهاز الفني موقف مركز حراسة المرمى، حيث يفاضل بين خالد عيسى وروي باتريسيو، الذي لم يكن موفقاً في لقاء يوفنتوس، حيث استقبل مرماه 5 أهداف، وهو ما يمنح خالد عيسى الفرصة للمشاركة سواء أمام السيتي أو الوداد المغربي.

وتعد مشاركة العين في البطولة بصفته بطلاً لآسيا، ولكنها تأتي في بداية فترة إعداد للموسم، وفي خضم مرور الفريق بمرحلة إحلال وتجديد للدماء، حيث تم إبرام 8 صفقات جديدة، سيستمر منها على الأغلب 6 عناصر فقط، مع وجود تحركات إدارية لتدعيم الصفوف للموسم الجديد في بعض المراكز الأخرى، مثل الجناح الأيمن ورأس الحربة، ويركز الجهاز الفني على جرعات استعادة الثقة لدى جميع اللاعبين، كما يهتم بالمحاضرات الفردية والجماعية، بالتنسيق مع الجهاز الإداري، حيث يكون التركيز قائماً على جميع اللاعبين دون استثناء.

وقام إيفيتش بعرض لقطات لمباراة اليوفي على اللاعبين، لاستخلاص السلبيات التي وقع فيها الفريق، فضلاً عن عرض لقطات لمباراة السيتي الأولى في البطولة، كما طالب إيفيتش من جميع اللاعبين بضرورة الالتزام بالتعليمات، والأداء بروح قتالية عالية، دفاعاً عن شعار النادي، دون خوف من المنافس.

ويلعب العين على ملعب مرسيدس بينز، وهو الذي تم تصنيفه أفضل ملاعب العالم، و«تحفة معمارية» غير مسبوقة، حيث ستكون المباراة تحت أجواء مكيفة، بعيدة عن ارتفاع درجات الحرارة في مدينة أتلانتا تتراوح بحسب الإرصاد الجوية بين 30 إلى 33 درجة مئوية.

ويقع ملعب مرسيدس بنز في قلب مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية، ويعرف كواحد من أروع الإنجازات المعمارية في عالم الرياضة الحديثة، ووجهة مفضلة لعشاق كرة القدم الأميركية وكرة القدم العالمية على حد سواء، حيث تم افتتاح الملعب في 26 أغسطس 2017، بعد ثلاث سنوات من البناء، بتكلفة بلغت نحو 1.6 مليار دولار أميركي، ليحل مكان ملعب «Georgia Dome» السابق، كما أنه يعتبر مكيفاً بالكامل. وهو المقر الرئيسي لفرق أتلانتا فالكونز وأتلانتا يونايتد في الدوري الأميركي لكرة القدم، وتبلغ سعته الاستيعابية حوالي 71،000 مشجع قابلة للتوسعة إلى 75،000 في المباريات الكبرى، وقد تم تصميمه بما يتيح مرونة هائلة في الاستخدامات الرياضية والترفيهية.