كين يستمتع بالأجواء المميزة في مونديال الأندية

ميامي(أ ف ب)

أبدى الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، استمتاعه بالأجواء "المميزة" لكأس العالم للأندية بكرة القدم، مبدياً شعوره بالثقة في قدرة فريقه على الذهاب بعيداً في المسابقة، وذلك بعد الفوز على بوكا جونيورز الأرجنتيني 2-1 الجمعة في الجولة الثانية.وافتتح كين التسجيل لبايرن على ملعب "هارد روك"، قبل تسجيل زميله الفرنسي ميكايل أوليسه هدف الفوز، وهو الانتصار الذي منح الفريق بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. وأشار كين إلى صعوبة المباراة بسبب حرارة ورطوبة جنوب فلوريدا، قائلاً: "هناك شيء مميز في هذه المباريات الخاصة بكأس العالم، والعام المقبل سيكون كذلك"، في إشارة إلى مونديال 2026. وأضاف: "عندما تغادر الملعب وأنت تتصبب عرقاً وتشعر بالتشنج وتكون قد أعطيت كل ما لديك... هناك شعور داخلي مميز، خصوصاً عندما تفوز. وهذا ما شعرنا به اليوم". وتابع مهاجم توتنهام السابق "كانت مباراة صعبة جداً. أعتقد أن الشوط الأول كان جيداً جداً وكان يجب أن نكون متقدمين بهدفين أو ثلاثة. لكنهم صمدوا وجعلوا الشوط الثاني أكثر صعوبة". وأشاد كين بجماهير بوكا التي تجاوز عددها 55 ألف مشجع من أصل 63.587 متفرج في الملعب، قائلاً "شعرت وكأننا نلعب خارج أرضنا بالفعل، جماهيرهم كانت صاخبة للغاية. كانت تجربة رائعة اللعب أمامهم، وأعتقد أن هذا ما يجعل الفوز أكثر تميزا لأنه يبدو كفوز خارجي مهم". وأردف "نحن سعداء جداً وراضون وسننام الليلة براحة". وكان فوز بايرن هو الأول لفريق أوروبي على خصم من أميركا الجنوبية في هذه النسخة من المسابقة، وقال كين إنه يستمتع بمواجهة فرق لا يواجهها الأوروبيون كثيراً. وأضاف: "أعتقد أن من الرائع خوض تجارب أمام فرق مختلفة. شاهدنا في هذه المسابقة كيف شكّلت فرق أميركا الجنوبية صعوبات كبيرة لبعض الفرق الأوروبية". وأكمل "هذا يُظهر مدى انتشار كرة القدم عالمياً ومدى جودة هؤلاء اللاعبين. عليك أن تكون جاهزاً دائماً للمباراة المقبلة. حتى الآن، أستمتع كثيراً بهذه المسابقة ونأمل أن نبقى فيها لفترة طويلة". وأكد كين ثقته في قدرة بايرن على التتويج قائلاً: "أعتقد أن لدينا فرصة جيدة. بدأنا المسابقة بشكل ممتاز وأعتقد أن أسلوب لعبنا يمثل صعوبة على أي فريق".