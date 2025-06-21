مونديال الأندية.. موسيالا يصدم بايرن في ليلة التأهل

ميامي (أ ب)

غادر جمال موسيالا، لاعب وسط فريق بايرن ميونيخ الألماني، المستطيل الأخضر، بعد 25 دقيقة فقط من مشاركته في مباراة الفريق مع بوكا جونيورز الأرجنتيني، ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم. ولم يتواجد موسيالا في القائمة الأساسية لبايرن خلال لقائه مع بوكا جونيورز، الذي انتهى بفوز الفريق الألماني 2 / 1. ونزل موسيالا إلى أرض الملعب في الدقيقة 57، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 82، حيث نزل بدلاً منه النجم المخضرم توماس مولر، بعد تجدد شكواه من الإصابة، التي لم يتم الكشف عن طبيعتها بشكل فوري. كان موسيالا "22 عاماً" يتعافى من الإصابة بتمزق في أوتار الركبة خلال الموسم المنصرم. ولم يلعب موسيالا أي مباراة منذ أبريل الماضي، وعاد إلى تدريبات بايرن في 7 مايو الماضي، ليتوصل الفريق البافاري لاتفاق مع جوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني، بعدم ضمه إلى قائمة المنتخب خلال الأدوار النهائية ببطولة دوري أمم أوروبا، في أواخر الشهر الماضي.