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الرياضة

الترجي يهدي الكرة العربية الفوز الأول في مونديال الأندية 2025

الترجي يهدي الكرة العربية الفوز الأول في مونديال الأندية 2025
21 يونيو 2025 10:30

ناشفيل (د ب أ)

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حمل الفوز الذي حققه الترجي التونسي على لوس أنجلوس إف سي الأميركي، الرقم 2 في تاريخ الفريق، ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم. ويشارك الترجي في مونديال الأندية، المقام حالياً بالولايات المتحدة، للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى بالنظام الجديد للبطولة، التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقاً. ويتواجد الترجي في المجموعة الرابعة برفقة أندية فلامنجو البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي بالإضافة إلى لوس أنجلوس، الذي تغلب عليه الفريق الملقب بـ «شيخ الأندية التونسية» 1/ صفر، صباح اليوم. وأصبح الترجي صاحب الانتصار الأول للأندية العربية في البطولة العالمية بشكلها الحديث. وبدأت مشاركات الترجي في كأس العالم للأندية خلال نسخة المسابقة عام 2011، حينما كانت تقام بمشاركة 7 فرق فقط، حيث خسر 1/ 2 أمام السد القطري بالدور الثاني للمسابقة، قبل أن يخسر 2/ 3 أمام مونتيري المكسيكي في لقاء تحديد صاحب المركز الخامس. وتلقى الترجي هزيمة موجعة صفر/ 3 أمام العين الإماراتي خلال مشاركته في نسخة البطولة عام 2018، ثم تعادل 1/ 1 مع جوادالاخارا المكسيكي في الوقت الأصلي للقاء تحديد صاحب المركز الخامس، قبل أن يفوز عليه 6/ 5 بركلات الترجيح. وفي النسخة التالية، التي أقيمت عام 2019، خسر الترجي صفر/ 1 أمام الهلال السعودي، ثم حقق فوزه الأول في تاريخ مشاركاته بالمسابقة، حينما تغلب 6/ 2 على السد القطري في مباراة تحديد صاحب المركز الخامس. وفي النسخة الحالية للبطولة، استهل الترجي مشاركته في المسابقة بالخسارة صفر/ 2 أمام فلامنجو البرازيلي، لكنه حقق انتصاراً ثميناً ومستحقاً على لوس أنجلوس، ليرسم البسمة من جديد على وجه الجماهير العربية، التي لم تحقق أنديتها أي فوز في المسابقة قبل تحقيق الفريق التونسي انتصاره. وجاءت البداية مع الأهلي المصري، الذي اكتفى بالتعادل من دون أهداف مع إنتر ميامي الأميركي في المباراة الافتتاحية للمسابقة، ضمن منافسات المجموعة الأولى، قبل أن يخسر الفريق الأحمر صفر/ 2 أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية، ويتأزم موقفه بشدة في الصعود لدور الـ 16. وبينما خسر الوداد البيضاوي المغربي صفر/ 2 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بالمجموعة السابعة، التي شهدت أيضاً خسارة قاسية للعين الإماراتي صفر/ 5 أمام يوفنتوس الإيطالي، اقتنص الهلال السعودي تعادلاً ثميناً 1/ 1 مع ريال مدريد الإسباني في المجموعة الثامنة. ولا تزال الفرصة مواتية أمام الترجي للمضي قدماً في البطولة والصعود لمرحلة خروج المغلوب، حيث يتعين عليه الفوز على تشيلسي في الجولة الأخيرة للمجموعة، إذا أراد استمرار مغامرته في البطولة. ويحتل الترجي المركز الثالث حالياً في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بفارق هدف وحيد خلف تشيلسي، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في ذات الرصيد، بينما يتربع فلامنجو على القمة برصيد 6 نقاط، ليصبح أول المتأهلين لدور الـ 16 في البطولة الحالية، قبل لقائه «الشرفي» في الجولة الثالثة مع لوس أنجلوس، القابع في مؤخرة الترتيب بلا نقاط، الذي ودع البطولة رسمياً.

الترجي
كأس العالم للأندية
تشيلسي
فلامنجو
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