ديمبيلي يعود إلى تدريبات سان جيرمان

لوس أنجلوس (أ ف ب)

عاد المهاجم الدولي عثمان ديمبيلي إلى التدريبات الجماعية مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي الجمعة، في إيرفاين ضمن ضواحي لوس أنجلوس، قبل ثلاثة أيام من المباراة الحاسمة الأخيرة أمام سياتل ساوندرز الأميركي في كأس العالم للأندية بكرة القدم.وكان المهاجم تعرّض لإصابة في الفخذ خلال مباراة فرنسا إسبانيا في الخامس من يونيو، وتدرب بشكل منفرد منذ وصول سان جيرمان إلى الولايات المتحدة بعدها بخمسة أيام. ولم يكن لاعب برشلونة الإسباني السابق ضمن قائمة الفريق، لا في الفوز الكبير على أتلتيكو مدريد الإسباني 4-0 الأحد، ولا في الخسارة المفاجئة أمام بوتافوجو البرازيلي 0-1، الخميس، على ملعب روز بول في باسادينا. وبدا غياب ديمبيليه، المرشح لجائزة الكرة الذهبية بعد تسجيله 33 هدفاً وتقديمه 15 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، كبيراً في المباراة الثانية لأبطال أوروبا، الذين بدوا بلا فعالية أمام المرمى ويفتقرون للإبداع في بناء اللعب. وتبقى مشاركة اللاعب في المباراة الأخيرة الاثنين على ملعب لومين فيلد في سياتل غير مؤكدة.