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الرياضة

مونديال الأندية.. جماهير بوكا جونيورز تجتاح فلوريدا

مونديال الأندية.. جماهير بوكا جونيورز تجتاح فلوريدا
21 يونيو 2025 10:45

فلوريدا (أ ب)

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يخوض فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني لكرة القدم، مباراتين من ثلاث مباريات في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية في جنوب فلوريدا الأميركية، وحرصت جماهير الفريق التي سافرت لمتابعة الفريق على إظهار تواجدها. في أول مباراة للفريق في البطولة، التي تعادل فيها مع بنفيكا البرتغالي 2/2، حضر اللقاء الذي أقيم على ملعب هارد روك 55 ألفاً و574 متفرجاً، كان أغلبهم من جماهير بوكا جونيورز. وفي المباراة الثانية، التي خسرها بوكا جونيورز أمام بايرن ميونيخ 1/ 2 مساء الجمعة، حضر 63 ألفاً و587 متفرجاً كان أغلبهم من جماهير بوكا جونيورز أيضاً. كان وجود مشجعي بوكا جونيورز ظاهراً بشكل كبير في مقاطعة ميامي-دايد، حيث تجمعوا بالآلاف على الشاطئ وقاموا بالغناء داخل متاجر وولمارت المحلية. وتواجدت شرطة ميامي-دايد بكثافة ومزودة بمعدات كاملة عند نقاط التفتيش العديدة في الاستاد. ولم تشكل الإجراءات الجديدة أي مشكلة لجماهير بوكا جونيورز المتحمسة، ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث في الموقع. على الجانب الرياضي، قدم بوكا جونيورز ونظراؤه من القارة أداءً جيداً أمام القوى الأوروبية والعالمية. ويشارك في هذه النسخة من كأس العالم للأندية ستة فرق من أميركا الجنوبية، وقد جلبت جميعها عشرات الآلاف من المشجعين إلى مبارياتها. وبدأت أندية أميركا الجنوبية هذه البطولة من دون أي خسارة في تسع مباريات، حيث حققت أندية أميركا الجنوبية الفوز على فرق أوروبية كبيرة مثل باريس سان جيرمان وتشيلسي وتعادلت مع فرق مثل بروسيا دورتموند وبنفيكا وبورتو. وقال آيرتون كوستا، مدافع بوكا جونيورز عقب الخسارة أمام بايرن: «نريد أن يعلم مشجعينا أننا ممتنون لدعمهم لأنهم يساعدوننا على اللعب بشكل أفضل».

بوكا جونيورز
كأس العالم للأندية
بايرن ميونيخ
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