باولينو وشيروتيتش تتألقان في الدوري الماسي «الباريسي»

باريس (رويترز)

تفوقت البطلة الأولمبية ماريليدي باولينو على سلوى عيد ناصر، لتفوز بسباق 400 متر للسيدات في لقاء باريس، الذي أقيم الجمعة ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى، كما فازت فيث شيروتيتش بسباق الحواجز وحققت جريس ستارك أفضل زمن شخصي لها، لتتفوق على توبي أموسان في سباق 100 متر حواجز.واحتاجت باولينو، القادمة من جمهورية الدومينيكان، إلى تحقيق أفضل زمن لها هذا الموسم مسجلة 48.81 ثانية، وهو رقم قياسي جديد في لقاء باريس، لتعود بطلة العالم وتتفوق على البحرينية سلوى التي فازت بالميدالية الفضية في أولمبياد باريس العام الماضي. وقالت باولينو: «كل ما ركزت عليه هو الوصول إلى خط النهاية وأنا أشعر بالقوة، رغم عدم شعوري بأنني على ما يرام، إذ كانت معدتي تزعجني قليلاً». وكانت الكينية شيروتيتش فازت بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس خلف الفائزة بالميدالية الفضية الأوغندية بيرو شيموتاي في سباق 3000 متر موانع، لكنهما تفوقتا على بقية المنافسات في وقت مبكر من سباق اليوم. وتفوقت شيروتيتش البالغة من العمر 20 عاماً على منافستها في الأمتار الأخيرة، مسجلة أفضل زمن شخصي لها، وهو ثماني دقائق و53.37 ثانية لتكرر انتصاريها في الدوحة وأوسلو. وقالت شيروتيتش: «من الرائع أنني فزت بالفعل بثلاثة سباقات في الدوري الماسي هذا الموسم كوني الأصغر سناً بين المتسابقات». وأضافت: «الهدف الأهم هو بطولة العالم في طوكيو وأريد الفوز فيها». واكتفت النيجيرية أموسان، حاملة الرقم القياسي العالمي وبطلة العالم 2022 بالمركز الثاني في سباق 100 متر حواجز لسيدات، إذ فرضت الأميركية ستارك (24 عاماً) تفوقها منذ البداية لتفوز بالسباق بزمن 12.21 ثانية متفوقة بفارق 0.1 ثانية على أفضل رقم شخصي لها. وقالت ستارك: «أردت بشدة أن أحطم رقم 12.3 ثانية، وكنت أسعى لتحقيق ذلك في ستوكهولم». وأضافت: «كنت متحمسة للغاية لتحطيم رقم 12.3 ثانية لدرجة أنني كنت أتوقع حقاً أنني أستطيع القيام بذلك هذا العام». وفي سباق 400 متر حواجز للرجال، بذل البطل الأولمبي راي بنجامين جهداً كبيراً في تسجيل رقم قياسي بلقاء باريس بلغ 46.93 ثانية، إذ قدم ما يكفي ليتفوق على القطري عبدالرحمن سامبا، الذي سجل الرقم القياسي السابق في عام 2018. وحطمت بطلة القفز العالي الأوكرانية ياروسلافا ماهوتشيخ الرقم القياسي العالمي بقفزة بلغت 2.10 متر في نسخة العام الماضي من اللقاء، لكنها لم تتمكن إلا من تسجيل 1.97 متر هذه المرة لتحتل المركز الثاني خلف الأسترالية نيكولا أوليسلاجرز. وأشعل سباق 1500 متر للرجال حماس الجماهير المحلية، وحطم الفرنسي عز الدين حبز الرقم القياسي الوطني، مسجلاً ثلاث دقائق و27.49 ثانية. وتفوق حبز على الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2003 بنحو ثانية واحدة ونصف ثانية، وحقق سادس أفضل زمن على الإطلاق في السباق. وقال حبز: «إنه أمر لا يصدق، لا توجد كلمة أخرى لوصف هذا». وأضاف: «جئت إلى هذا اللقاء بهدف تحطيم الرقم القياسي الفرنسي». واحتل الكيني فانويل كيبكوسجي كوتش المركز الثاني بزمن ثلاث دقائق و27.72 ثانية، محطماً الرقم القياسي العالمي لفئة تحت 20 عاماً. وشهد سباق 3000 متر حواجز للرجال عودة العداء الإثيوبي لاميشا جيرما إلى المنافسات، بعد سقوطه الخطير الذي أفقده الوعي خلال أولمبياد باريس. وعاد جيرما إلى مكان تسجيل رقمه القياسي العالمي في عام 2023، وكان سعيداً بالعودة للسباق والفوز. وقال جيرما: «هذا أمر مهم بالنسبة لي اليوم، خاصة بعد أولمبياد باريس». وأضاف: «أشعر أن هذا كان منذ زمن بعيد، لذا فالمشاركة هذه كانت مهمة للغاية بالنسبة لي. لم تكن ساقاي تُشكلان مشكلة كبيرة، لكنني كنت خائفاً بعض الشيء. والآن بعد أن انتهى السباق، أشعر بتحسن كبير».