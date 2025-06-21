مونديال الأندية.. اللقب «إلزامي» لريال مدريد!

معتز الشامي (واشنطن)

في البداية، كان يُنظر إلى كأس العالم للأندية على أنها بطولة لا يرغب أحد في المشاركة فيها، واعتُبرت مصدر إزعاج في روزنامة مزدحمة بالمباريات، إذ تُطيل الموسم بلا داع، وأعرب اللاعبون والمدربون، مثل كارلو أنشيلوتي، عن استيائهم، بل إن المدرب الإيطالي ذهب إلى حد القول: «لن نشارك فيها»، إلا أن إدارة ريال مدريد تدخلت سريعاً وأجبرته على تغيير موقفه، قبل أن يرحل عن «الميرينجي»، وكان ذلك قبل عام من الإعلان عن الأماكن المضيفة وقبل وقت طويل من معرفة أي شخص بمجموع الجوائز الذي يتجاوز المليار دولار، والذي من شأنه أن يغير تماماً السرد المحيط بالبطولة. ومنذ ذلك الحين، أصبحت بطولة كأس العالم للأندية هدفاً استراتيجياً لريال مدريد، خاصة بعد أن أصبح من الواضح أن النادي سيكون أحد أبرز الفرق في البطولة، مع إمكانية الحصول على جائزة قدرها 125 مليون دولار لرفع الكأس، وسيسهم هذا المبلغ في موازنة الاستثمارات الطموحة التي نفذها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث أنفق بالفعل أكثر من 150 مليون دولار، وتشمل هذه الأرقام الشرط الجزائي المدفوع لضم هويسن (68 مليون دولار)، وقيمة انتقال ألكسندر أرنولد (11.5 مليون دولار)، بالإضافة إلى مبلغ 72 مليون دولار الذي أعلنه ريفر بليت في صفقة ماستانتونو. وتمثل ميامي وجهة جذابة للغاية من الناحية المالية والعقارية، وهي ليست مجرد وجهة جذابة لكرة القدم، بل هي أيضاً تُمثل المدينة فرصة قيّمة لمسؤولي الأندية والرعاة العالميين على حد سواء، ولهذا السبب، تُسخّر إدارة ريال مدريد كل الموارد المتاحة لتعزيز حضور النادي على منصات التواصل الاجتماعي، ومنصات الإعلانات، وشراكات العلامات التجارية، حيث يعد استثماراً طويل الأجل يهدف إلى تعظيم مصادر الإيرادات المستقبلية. وإلى جانب التحديات المالية، يواجه ريال مدريد تحدياً رمزياً بأن يصبح أول فريق يفوز بكأس العالم للأندية في نسخته الجديدة الموسعة، كما فعل مع كأس أوروبا، سيسمح له هذا بحمل شعار بطولة فريد، تتنافس عليه الآن أندية من جميع القارات، وتمثل البطولة أيضاً اختباراً مبكراً لتشابي ألونسو، الذي يحول ظهوره الأول كمدرب رئيسي إلى تجربة عالية المخاطر، وهو الآن لديه فرصة ذهبية لتعزيز سمعة ناديه العالمية وتبرير صفقاته البارزة، وفي هذا السياق، لم يعد الفوز بكأس العالم للأندية اختيارياً، بل أصبح ضرورة.