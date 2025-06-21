معدل الأعمار في مونديال الأندية.. سالزبورج يتصدر والسيتي وصيفاً

معتز الشامي (واشنطن)

يتنافس 32 فريقاً على لقب كأس العالم للأندية 2025، الذي تستضيفه أميركا في شكله الجديد، ودخلت الفرق بقوائم مكتملة، كما سمح فيفا بـ 10 أيام لضم صفقات جديدة قبل انطلاق البطولة، من الأول إلى العاشر من يونيو الجاري، لتبرم الفرق بعض الصفقات التي دخلت ضمن التشكيلات الرسمية لتدعيم الصفوف. وبعد الاستقرار الفني للفرق وانتهاء الجولة الأولى من دور المجموعات، واستمرار الجولة الثانية حالياً، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن متوسط معدلات أعمار الفرق الـ 32 المشاركة للبطولة، والتي عكست اهتماماً كبيراً من أندية أوروبا، بالهبوط بمعدلات الأعمار، مقارنة بباقي الفرق خاصة فرق أميركا اللاتينية. وحل فريق سالزبورج في صدارة تلك المعدلات، كأقل الفرق في متوسط أعمار اللاعبين بلغ 22.7 عام، بينما جاء مانشستر سيتي في الترتيب الثاني لأقل فرق البطولة في متوسط أعمار بعدل بلغ 24.3 عام، ويوفنتوس ثالثاً بمتوسط 24.5 عام، أما العين فحل في الترتيب الـ 12 بين أندية كأس العالم، بعدما أبرم 8 صفقات جديدة، بمعدل أعمار بلغ 28.2 عام. وحل تشيلسي رابعاً بمتوسط 24.6 عام، وتبعه ريال مدريد (24.8 عام)، ثم باريس سان جيرمان (24.9 عام)، ثم بورتو (25.6 عام)، وجاء بالميراس ثامناً (26.5 عام)، وباتشوكا 27.1 عام، ثم بنفيكا 27.7 عام، والوداد بنفس المعدل.وجاء بوتافوجو بالمركز الـ 13 بمتوسط 28.4 عام، ثم أتلتيكو (28.4 عام)، فالترجي 28.5 عام، ثم بروسيا دورتموند 28.6 عام، وتبعه الأهلي بمعدل 28.7 عام، ثم إنتر ميامي (28.8 عام)، ومن خلفه أوراوا ريدز (29.0 عام)، فأوكلاند سيتي (29.1 عام). وحل بايرن ميونيخ في المركز الـ 20 بمعدل 29.2 عام، وتبعه لوس أنجلوس (29.3 عام)، ثم سياتل ساوندرز بـ 29.3 عام، فالهلال بمعدل 29.3 عام، وماميلودي صنداونز بـ 29.4 عام، ثم بوكا جونيورز (29.7 عام)، ومن خلفه فلامينجو وإنتر ميلان بمعدل 30.0 عاماً. وجاوز ريفر بليت الثلاثين بمعدل بلغ 30.5 عام، وتبعه مونتيري 30.9 عام، ثم فلومينينسي 31.2 عام، أخيراً أولسان بـ 31.2 عام.