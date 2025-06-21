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الرياضة

مونديال الأندية.. الأجواء الحارة تربك دورتموند قبل مواجهة صن داونز

مونديال الأندية.. الأجواء الحارة تربك دورتموند قبل مواجهة صن داونز
21 يونيو 2025 12:06

سينسيناتي(رويترز)

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يعتزم بروسيا دورتموند مداورة لاعبيه للتغلب على الأجواء الحارة المتوقعة اليوم السبت، في كأس العالم للأندية لكرة القدم، إذ يخشى المدرب نيكو كوفاتش من تأثير الشمس في منتصف النهار بمدينة سينسيناتي.ويواجه دورتموند الألماني فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في ثاني مبارياته بالمجموعة الخامسة على ملعب (تي.كيو.إل) في الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي. وقال كوفاتش إنه سيختار تشكيلة تكون الأنسب في التأقلم مع الحرارة المرتفعة. وأضاف كوفاتش أنه يتوقع أن تقام المباراة في درجة حرارة 32 «لكن عندما تكون في الملعب تكون الحرارة أعلى بثلاث إلى خمس درجات». وأوضح في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة: «أحتاج إلى لاعبين قادرين على التكيف مع الحرارة، لاعبين يستطيعون الركض لفترات طويلة ويظهر عليهم إرهاق أقل لأننا نريد الحفاظ على مستوى أداء مرتفع». وأردف: «علينا العمل بجد للتأكد من استحواذنا على الكرة في جميع الأوقات لأنه ليس من المفيد مطاردة الكرة والركض كثيراً في هذه الحرارة». وتعادل دورتموند في مباراته الأولى بالبطولة أمام فلومينينسي في نيويورك يوم الثلاثاء الماضي، وانطلقت أيضاً في منتصف النهار وبدا الفريقان في حالة تراخٍ، وانتهت بالتعادل السلبي. وقال كوفاتش: «ترى أن أندية الجنوب في هذه البطولة لديها أفضلية، لأنها معتادة على الأجواء الحارة بشكل أفضل». وأضاف المدرب أن الفوز ضروري لفريقه. وقال: «نريد الفوز في المباراتين المقبلتين، لكننا سنواجه فريقاً جيداً». وتابع: «إنه فريق يريد لعب كرة القدم وهذا يجعل المباراة مثيرة للغاية». وفاز صن داونز، الذي جاء في المركز الثاني في دوري أبطال أفريقيا في وقت سابق من هذا الشهر، في مباراته الأولى على أولسان الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء في أورلاندو.

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