الأحد 22 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نوتنجهام فورست يكافئ سانتو بالعقد الجديد

نوتنجهام فورست يكافئ سانتو بالعقد الجديد
21 يونيو 2025 12:27

لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
كلوب يهنئ ليفربول على انضمام «الصفقة الرائعة»
نوتنجهام فوريست يمدد عقد مدربه سانتو 3 سنوات

أعلن نوتنجهام فورست الإنجليزي، اليوم السبت، تمديد عقد مدربه نونو إسبيريتو سانتو حتى صيف عام 2028، بعد مساهمته في تأهل الفريق إلى إحدى البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ موسم 1995-1996.انضم المدرب البرتغالي نونو، الذي سبق له تدريب ولفرهامبتون واندرارز وتوتنهام هوتسبير، إلى فورست في ديسمبر 2023، وساهم في تجنيب الفريق الهبوط قبل أن يقوده إلى المركز السابع في 2024-2025، وهو أفضل مواسمه في الدوري الممتاز منذ ثلاثة عقود. وكاد فورست يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إذ أنهى الموسم بفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الخامس. وقال نونو، في بيان، بعد توقيع العقد الجديد لمدة ثلاث سنوات: «يسعدني أن أتمكن من مواصلة مسيرتنا مع هذا النادي الرائع». وأضاف: «عملنا بجد شديد لبناء روابط مميزة بين اللاعبين والجماهير وجميع العاملين في النادي، مما ساعدنا على تحقيق إنجازات رائعة الموسم الماضي». وتابع: «هذا هو الوقت المناسب للعمل بجد أكبر من أي وقت مضى، سعياً لصنع مزيد من الذكريات المميزة معاً».

نوتنجهام
الدوري الإنجليزي
سانتو
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
تصاعد الدخان عقب هجوم إسرائيلي على طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: عواقب كارثية لاستمرار  الهجمات الإسرائيلية على إيران
اليوم 01:14
أجانب يغادرون إسرائيل نحو الأردن (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من أزمة لاجئين جديدة بسبب الحرب
اليوم 01:14
سقوط مسيرات وأجسام مشبوهة في مناطق عدة من الأردن
الأخبار العالمية
سقوط مسيرات وأجسام مشبوهة في مناطق عدة من الأردن
اليوم 01:14
رجال إطفاء يُخمدون حريقاً إثر غارة روسية على منطقة في أوكرانيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا تستعيد جثامين 20 من جنودها كانت أرسلتهم لكييف
اليوم 01:14
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: فلسطين أطول أزمة لجوء في العالم لم تحل بعد
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©