نوتنجهام فورست يكافئ سانتو بالعقد الجديد

لندن (رويترز)

أعلن نوتنجهام فورست الإنجليزي، اليوم السبت، تمديد عقد مدربه نونو إسبيريتو سانتو حتى صيف عام 2028، بعد مساهمته في تأهل الفريق إلى إحدى البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ موسم 1995-1996.انضم المدرب البرتغالي نونو، الذي سبق له تدريب ولفرهامبتون واندرارز وتوتنهام هوتسبير، إلى فورست في ديسمبر 2023، وساهم في تجنيب الفريق الهبوط قبل أن يقوده إلى المركز السابع في 2024-2025، وهو أفضل مواسمه في الدوري الممتاز منذ ثلاثة عقود. وكاد فورست يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إذ أنهى الموسم بفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الخامس. وقال نونو، في بيان، بعد توقيع العقد الجديد لمدة ثلاث سنوات: «يسعدني أن أتمكن من مواصلة مسيرتنا مع هذا النادي الرائع». وأضاف: «عملنا بجد شديد لبناء روابط مميزة بين اللاعبين والجماهير وجميع العاملين في النادي، مما ساعدنا على تحقيق إنجازات رائعة الموسم الماضي». وتابع: «هذا هو الوقت المناسب للعمل بجد أكبر من أي وقت مضى، سعياً لصنع مزيد من الذكريات المميزة معاً».