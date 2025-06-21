اليوفي وسيتي يغازلان التأهل المبكر على حساب الوداد والعين

نيويورك (د ب أ)

يتطلع فريقا يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، لحسم تأهلهما مبكراً لدور الـ 16 في كأس العالم للأندية بنهاية منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة للبطولة المقامة في الولايات المتحدة الأميركية. ويلتقي العملاق الإيطالي نظيره الوداد البيضاوي المغربي في الثامنة مساء الأحد (بتوقيت الإمارات)، بينما يلتقي الفريق الإنجليزي مع العين الإماراتي في الخامسة فجر الاثنين. وكان السيتي قص شريط منافسات المجموعة بالفوز على الوداد البيضاوي بهدفين، أحرزهما فيل فودين وجيريمي دوكو، بينما حقق يوفنتوس فوزاً عريضاً على العين بخماسية دون رد. لذا فإن فوز يوفنتوس ومانشستر سيتي في هذه الجولة سيضمن تأهلهما مباشرة دون الانتظار لآخر جولة، بينما ستكون مواجهة الوداد والعين في الجولة الثالثة «تحصيل حاصل»، وسيكون هدف الفريقين منها تحقيق فوز شرفي قبل توديع البطولة. في المواجهة الأولى، سيكون أمين بن هاشم المدير الفني لفريق الوداد أمام تحد كبير، للحد من خطورة يوفنتوس، الذي يملك عناصر هجومية مميزة مثل الفرنسي راندال كولو مواني، والجناح البرتغالي سيرجيو كونسيساو، وزميله التركي كينان يلدز، حيث سجل هذا الثلاثي أهداف اليوفي الخمسة في شباك العين. كما يراهن الروماني كريستيان كييفو مدرب يوفنتوس على عناصر أخرى مثل ثنائي الوسط ويستون ماكيني وخيفرين تورام، وكتيبة مميزة من البدلاء مثل دوشان فلاهوفيتش وتيموتي وايا ولاعب الوسط المخضرم مانويل لوكاتيلي. وقدم الوداد أداءً مقبولاً في المباراة الأولى أمام مانشستر سيتي، وأحرج الفريق الإنجليزي على فترات من المباراة بفضل نشاط الثنائي ثيمبونسوكي لورش وكاسيوس مايلولا، مع دعم لاعب الوسط المغربي المخضرم نور الدين أمرابط. ولكن مدرب الوداد سيكون مطالباً أيضاً بتحصين دفاعاته وسد الطرق المؤدية إلى حارس المرمى، المهدي بن عبيد، الذي تعرض لاختبارات عديدة في المباراة الأولى أمام مانشستر سيتي. وسيكون الصربي فلاديمير إيفيتش المدير الفني للعين أمام مهمة أكثر صعوبة، عندما يواجه مانشستر سيتي، حيث سيكون مطالباً بتحسين الأداء الدفاعي للفريق، بعدما استقبل 5 أهداف في المباراة الأولى، حيث بدا عدم الانسجام واضحاً بين ثلاثي الدفاع رامي ربيعة ومارسيل رانتيك وكوامي أوتون. أما هجومياً، فإن مدرب العين ينتظر الكثير من الثنائي سفيان رحيمي ولابا كودجو، أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية تحسن من صورة الفريق أو تعزز آماله في إمكانية التأهل للدور الثاني. في المقابل، يملك الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي العديد من الحلول في مختلف الخطوط، ولن يغيب عن الفريق سوى الظهير الأيمن ريكو لويس، الذي حصل على بطاقة حمراء في مباراة الوداد. وفي الخط الأمامي، لدى جوارديولا وفرة من الحلول، سواء الرباعي عمر مرموش وجيريمي دوكو وريان شرقي وسافيو، الذين كانوا أساسيين في المباراة الأولى، أو النجم النرويجي إيرلينج هالاند. وقد أكد المدير الفني لمانشستر سيتي بعد الفوز في المباراة الأولى، أن بطولة مونديال الأندية تبقى مهمة بالنسبة له، ويعتبرها بداية الموسم، وفرصة لتجهيز جميع اللاعبين لموسم طويل وشاق ربما يمتد ليونيو أو يوليو 2026. وقد يدفع جوارديولا أمام العين بعناصر أخرى لم تحصل على الفرصة في المباراة الأولى، مثل إلكاي جوندوجان ورودري العائد من إصابة أبعدته فترة طويلة عن الملاعب، أو الظهير الأيسر الجزائري، ريان آيت نوري، المنضم حديثاً من صفوف وولفرهامبتون، وكذلك ثنائي الدفاع جون ستونز وروبن دياز. وتشمل الخيارات الأخرى التي تنتظر أن يمنحها جوارديولا فرصة، ثنائي الوسط برناردو سيلفا ونيكو جونزاليس، وثلاثي الدفاع مانويل أكانجي وجوشكو جفارديول وعبدالقادر خوسانوف.