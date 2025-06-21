«معيوف» بطلاً للنسخة الأولى من «السباقات الافتراضية» للدراجات

الشارقة (الاتحاد)

تُوج خالد معيوف دراج فريق شباب الأهلي، بلقب النسخة الأولى من بطولة الدولة للسباقات الافتراضية للدراجات الهوائية، والتي نظمها اتحاد الدراجات، بالتعاون مع منصة «ماي ووش»، في إنجاز جديد يُحسب للفريق ولاعبه المتميز الذي تألق في السباق الختامي وسط مشاركة قوية. وأقيمت منافسات الجولة النهائية في مقر اتحاد الدراجات بالشارقة، بحضور المهندس منصور بوعصيبة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور ياسر الدوخي الأمين العام، والمهندسة خلود الظاهري عضو مجلس الإدارة، إلى جانب الدكتور أشرف الإمام رئيس الاتحاد السوداني للدراجات، وعدد كبير من مسؤولي الفرق والجهات الرياضية. وشهدت البطولة منافسة قوية في فئة الكبار، التي برز فيها خالد معيوف وفاز بالمركز الأول، وجاء حمد الجسمي من نادي أبوظبي للدراجات في المركز الثاني، وهزاع الحساني في المركز الثالث، وأظهر الثلاثي مستويات فنية عالية وروحاً رياضية مميزة خلال السباق، الذي أُقيم عبر المنصة الذكية. كما شهدت البطولة تألق عدد من الأسماء في فئتي الشباب والإناث، حيث فاز سيف الغاوي من نادي الشارقة بلقب فئة الشباب، وجاء عبدالله الهاشمي من الحمرية وصيفاً، وسلطان سعود خورفكان في المركز الثالث، وفازت موزة المنصوري من شرطة دبي بالمركز الأول في فئة الإناث، وملاك شارين من نادي أبوظبي للدراجات بالمركز الثاني.