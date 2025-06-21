الاتحاد الدولي يستعرض تطور أسواق الخيل العربية في اجتماع فرنسا

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية «إفهار» النمو الاقتصادي والتطورات الكبيرة، التي تعاصرها أسواق ومزادات الخيل العربية بدول العالم، وما تشهده من نقلة نوعية أسهمت بتعزيز المكانة التاريخية المتقدمة للخيل العربي في الوقت الراهن. جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار»، والذي عقد في مضمار لونج شامب بالعاصمة الفرنسية باريس، برئاسة فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي، إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي، سامي البوعينين نائب رئيس الاتحاد الدولي «قطر»، وجان بيير ديروبيه «فرنسا»، ونيللي فيليبو هيرمان «بلجيكا»، وماتيا كادروبي «إيطاليا»، وهشام دباغ «المغرب»، وعبدالرزاق الشهورزي «عُمان»، وسالم بن محفوظ «السعودية». وتطرق الاجتماع في أجندة أعماله إلى القفزة الكبيرة في سوق مزادات الخيل العربية والأرقام المميزة التي تسجلها، ما يؤكد التطور المهم لخطط صناعة سباقات قوية لمسيرة الخيل العربية، ومدى الإقبال الكبير على عمليات الشراء، لا سيما بدخول السوق الكثير من السلالات الجديدة، الأمر الذي يعكس الكثير من المؤشرات الإيجابية لمرحلة ذهبية قادمة لمسيرة الخيل العربية. كما ناقش الاجتماع مدى التأثير الكبير للجوائز الجديدة لسباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، التي تجوب المضامير الأوروبية والأفريقية بجانب القارة الأميركية، ودورها في رفع مستويات التقدم بمنظومة الخيل العربية من مزادات متطورة وأسواق جاذبة لنخبة الملاك والمربين. واستعرض المكتب التنفيذي مجموعة من الخطط المهمة للمرحلة المقبلة، أهمها مناقشة انضمام دول جديدة للاتحاد الدولي وتوسيع نطاق سباقات الخيل العربية، بما يساهم في دعم استراتيجية الاتحاد الدولي ودوره في تعزيز التنوع الجغرافي لخارطة السباقات عالمياً. من جهته قال فيصل الرحماني: فخورون بالمرحلة التاريخية التي تواكبها مسيرة الخيل العربية، وفي هذه المناسبة نجدد التأكيد على أهمية الدعم السخي الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ودوره الريادي الذي جسد نجاحات غير مسبوقة وقاد الخيل العربية لمعاصرة أفضل مكانة في تاريخها على الصعيد العالمي، مشيداً بالتطورات والمكتسبات المهمة لأجندة أعمال وبرامج الاتحاد الدولي ودوره في تسخير جميع الإمكانيات لكافة دول العالم من أجل مشاركة هدفنا للارتقاء بالخيل العربي عالمياً.