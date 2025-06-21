جاكسون يعتذر لجماهير تشيلسي عن «الطرد الثاني»

فيلادلفيا (د ب أ)

اعتذر نيكولاس جاكسون، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة أمام فريق فلامينجو في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المهاجم السنغالي حصل على بطاقة حمراء مباشرة، بعد أربع دقائق فقط من مشاركته كبديل، بسبب تدخل عنيف على آيرتون لوكاس في المباراة التي خسرها تشيلسي 1/ 3. وجاء ذلك خلال فترة كارثية استمرت ست دقائق في الشوط الثاني، استقبل خلالها تشيلسي هدفين، ليفقد تقدمه الذي حققه في الشوط الأول. وكان هذا الطرد الثاني الذي يحصل عليه جاكسون في أربع مباريات فقط، حيث كان قد حصل على بطاقة حمراء بسبب ضربة بالكوع وجهها إلى سفين بوتمان لاعب نيوكاسل في مباراة بالدوري الإنجليزي الشهر الماضي. وكتب جاكسون على «إنستجرام» في يوم عيد ميلاده الـ 24 الذي لن ينسى: «أريد أن أعتذر. للنادي، والجهاز الفني، وزملائي في الفريق، ولكل الجماهير التي كانت تتابع، لقد خيبت ظنكم». وأضاف: «بطاقة حمراء أخرى.. وبصراحة، أنا غاضب جداً من نفسي. أعمل بجد كل يوم لمساعدة الفريق، وليس لوضعنا في مواقف كهذه». وتابع: «ما زلت لا أفهم بشكل كامل كيف حدث هذا؟ ولكن هناك شيئاً واحداً واضحاً: لم يكن هذا متعمداً. لحظة واحدة في كرة القدم سارت بشكل خاطئ». وأكد: «لا أعذار. أتحمل المسؤولية كاملة. سأفكر فيما حدث، وسأتطور، وسأعود أقوى من أجل النادي ومن أجل كل من يؤمن بي. آسف، آسف، آسف».