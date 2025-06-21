مونديال الأندية.. كوفاتش يكشف سر تراجع أندية أوروبا

سينسيناتي (د ب أ)

يعتقد نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، إن الأندية الأوروبية تواجه عائقاً في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة بسبب الأجواء الحارة الخانقة في أميركا. وقال للصحفيين قبل مباراة فريقه الثانية في دور المجموعات أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي مساء السبت بتوقيت جرينتش :" الأندية القادمة من الجنوب تتمتع بميزة كبيرة بسبب الحرارة". وأضاف: " المباراة في سينسيناتي ستقام تحت حرارة الظهيرة. يمكنك أن تتخيل ما يعنيه ذلك للاعبين عندما تكون الشمس في ذروتها. وفي أرضية الملعب، تكون الحرارة أعلى بدرجتين أو ثلاث إضافية". وتشير توقعات الطقس إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى 34 درجة مئوية. وتسببت الأجواء الحارة والعواصف الرعدية في مشاكل بالفعل في البطولة، والتي تقام في نفس التوقيت التي ستلعب فيه مباريات كأس العالم في أميركا الشمالية. وكان تم نقل موعد إقامة كأس العالم في قطر إلى شهري نوفمبر، وديسمبر لتفادي درجات الحرارة الحارة. وقال كوفاتش إنه يولي اهتماماً لاختيار اللاعبين الأكثر قدرة على تقديم أداء جيد رغم درجات الحرارة المرتفعة. وأضاف المدرب :" هذه الأجواء تؤثر على الكثير من الأندية حالياً. الأوروبيون يواجهون وقتاً صعباً". وخسر تشيلسي 1 / 3 أمام فلامينجو، كما خسر باريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا، أمام بوتافوجو البرازيلي. وقال كوفاتش :" بشكل عام، نسق المباريات ليس مرتفعاً بشكل خاص، لأنه ببساطة لا يمكن ذلك في ظل درجات الحرارة هذه ." وأضاف: "هذا أمر يجب أن يأخذه المشاهدون في الحسبان عندما يتساءلون لماذا يبدو اللعب بطيئاً". وبعد التعادل السلبي أمام فلومينينسي، يدخل دورتموند مباراة صن داونز تحت ضغط كبير. وقال المدير الفني :"نحن بحاجة للفوز"