«الإمارات للدراجات» يفرض السيطرة الثلاثية على «توب 10» في بلجيكا

أبوظبي (الاتحاد)

قدم كل من فلوريان فيرميرش وفيليبو بارونشيني أداءً راقياً في المرحلة الثالثة من طواف بلجيكا بالواز، ليحتلا المركزين الثالث والرابع على التوالي، مما وضع فريق الإمارات -إكس آر جي في موقع قوي قبل المرحلة الملكية. وبفضل جهودهما في سباق الزمن الفردي الذي امتد لمسافة 9.7 كيلومتر، يحتل كل من فيرميرش وبارونشيني الآن المركزين الثالث والرابع في التصنيف العام، بفارق يقل عن 20 ثانية عن متصدر السباق، الفائز بالمرحلة الثالثة، إيثان هايتر (فريق سودال كويك-ستيب). وقد تفوق الدراج البريطاني بفارق ضئيل على فيليبو غانا (فريق إينيوس جريناديرز) لينال شرف الفوز بمرحلة اليوم في تيسيندرلو-هام. وبصفته آخر من انطلق من منصة البداية، ارتدى متصدر السباق سيباستيان مولانو القميص البنفسجي، الذي كان قد ناله بعد حلوله في المركز الثاني مرتين متتاليتين في بلجيكا. لكن الدراج الكولومبي تعرض لثقب في الإطار في توقيت سيئ، مما أنهى فترته في صدارة التصنيف العام. ومع ذلك، صعد مولانو إلى منصة التتويج في نهاية اليوم كمتصدر لتصنيف النقاط. يذكر أن المرحلة الرابعة ستدفع المجموعة الرئيسية نحو المنحدرات الحادة في دوربوي، ليواجه الدراجون أربعة صعودات على التلة الشهيرة «مور دي دوربوي» التي تمتد لمسافة 0.8 كيلومتر، بمتوسط انحدار يتجاوز 8%. ومن المتوقع أن تُحدث هذه المرحلة تغييرات كبيرة في التصنيف العام، وتقدم يوماً حافلاً بالإثارة والتشويق للجماهير المتحمسة على جنبات الطريق. وبعد أدائهم القوي بعد ظهر يوم الجمعة، يتطلع كل من فيرميرش وبارونشيني ومعهما هيرريجودتس، الذي حل عاشراً أمس ما يعني ثلاثة مقاعد للفريق بين العشرة الأوئل، إلى مواصلة الهجوم والمنافسة من موقع قوة في مرتفعات الأردين. من جانبه، قال فيرميرش: «دخلت هذا السباق وأنا في حالة بدنية ممتازة، ويسرني أنني تمكنت من إظهار ذلك اليوم. بعد فترة الارتفاعات، أحياناً لا تعرف كيف سيكون رد فعل الجسم، لكن اليوم كان من الرائع أن أتنفس بعمق وأبذل كل جهدي لمدة عشر دقائق كاملة». وواصل: «دائماً ما أسعى لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة، واليوم يمكننا أن نكون فخورين بالمركزين الثالث والرابع، بالإضافة إلى الأداء القوي الذي قدمه روني. لم تكن هناك منعطفات حادة في المسار، وطوال الجولة كان هناك فقط مكانان اضطررنا فيهما إلى الكبح، مما أتاح لنا فرصة الضغط على الدواسات واختبار من هو الأقوى».