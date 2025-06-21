«الرجبي» يجدد آمال «المونديال» بالفوز على كوريا

دبي (الاتحاد)

فاز منتخبنا الوطني للرجبي فئة 15 لاعباً على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 38-36، في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في أستراليا 2027، والتي أقيمت بينهما بمدينة سيؤول، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 21-21، وبهذا الفوز يجدد منتخبنا الوطني فرصة التأهل للمونديال، حيث يلتقي نظيره السيرلانكي في الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات، والتي ستقام بمدينة كولومبو، يوم 4 يوليو المقبل. واحتفلت البعثة بالفوز الأول في التصفيات. من جانبه، أعرب محمد سلطان الزعابي، عن سعادته بالفوز على المنتخب الكوري موجهاً الشكر إلى عبدالله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية كوريا، وإلى جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية على كل ما قدمه من مساندة ودعم ومؤازرة المنتخب. وأكد الزعابي أن هذا الفوز أثبت علو كعب منتخبنا على نظيره الكوري، خاصة أن منتخبنا سبق له الفوز على كوريا في دبي وخرجت الأوساط العالمية المهتمة باللعبة، لتؤكد أن الفوز الإماراتي كان صدفة وأن منتخبنا استغل عامل الأرض ودرجة الحرارة، إلا أن الفوز هذه المرة أكد أن منتخبنا تطور بشكل كبير، وأنه يستحق تصنيف أعلى في الاتحاد الدولي للرجبي. وأضاف أن حظوظ منتخبنا قائمة في التأهل المباشر للمونديال، ولكننا ننتظر نتائج المنتخبات الأخرى ومنتخب هونج كونج، الذي فاز علينا في الجولة الأولى سيواجه كوريا وسيريلانكا، وعلينا أن نركز في المباراة المقبلة للفوز بها، قبل أن ننظر إلي بقية النتائج. وتابع أمين عام الاتحاد: في حالة عدم التأهل المباشر سيكون لدينا حظوظ الصعود عبر الملحق، حيث سنواجه وصيف أفريقيا في التصفيات، والفائز يلعب في ملحق التصفيات الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر المقبل.ووجه رئيس البعثة الشكر إلى جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري، على كل ما قدموه في المباراة رغم غياب 3 لاعبين أساسيين عن المنتخب لعدم التحاقهم بالبعثة، إلا أن منتخبنا قدم مستوى متميز ونجح في الفوز في أهم محطة في مسيرته بالتصفيات.