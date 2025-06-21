أوبتا: العين والسيتي «مواجهة تاريخية»

مراد المصري (أبوظبي)

أفرد موقع تحليل البيانات الشهير «أوبتا» تقريراً موسعاً حول المباراة المقبلة لنادي العين ضد مانشستر سيتي، المقررة فجر يوم بعد غدٍ الاثنين، في الجولة الثانية ضمن كأس العالم للأندية، واصفاً أنها مباراة تاريخية، كونها الأولى على الإطلاق على الصعيد الرسمي بين الأندية الإماراتية والإنجليزية.

وفيما سبق أن التقى الفريقان في مباراة ودية في عام 2014، بمناسبة افتتاح استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، فإن هذه أول مباراة رسمية تجمع بينهما، وركز الموقع على أن ما يزيد من أهمية المباراة، أن النادي الإنجليزي تعود ملكيته حالياً للإمارات، في واحد من أهم الاستثمارات الرياضية على مستوى العالم.

ومنح «الحاسوب العملاق» لأوبتا، بعد 10 آلاف عملية محاكاة والتوقعات للمباراة، الفوز لمانشستر سيتي بنسبة 91.7%، مقابل 2.4% لاحتمالية فوز العين، والتعادل بنسبة 5.9%.

وركز على خبرة المدرب بيب جوارديولا، الذي حقق الفوز في جميع المباريات التسعة التي خاضها في كأس العالم للأندية خلال مسيرته مع مختلف الأندية لحد الآن، وآخرها التفوق على الوداد المغربي في الجولة الأولى من هذه النسخة، بإجمالي أهداف لهذه الفرق بلغ 27 هدفاً، مقابل استقباله هدفين فقط.

ومع غياب ريكو لويس بسبب الإيقاف، سيعيد جوارديولا النظر في خياراته الدفاعية، مما يعني مشاركة ريان آيت نوري لأول مرة مع السيتي، والذي انضم مؤخراً للنادي في صفقة قد تبلغ قيمتها 38 مليون جنيه إسترليني.

كان تيجاني رايندرز أحد اللاعبين الذين شاركوا لأول مرة مع السيتي في المباراة الأخيرة، حيث قدّم الهولندي تمريراته الحاسمة المعهودة، متجاوزاً خط وسط الخصم أكثر من أي لاعب آخر بواقع 8 تمريرات.