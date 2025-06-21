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الرياضة

العين.. «تركوازي» أمام السيتي

العين.. «تركوازي» أمام السيتي
21 يونيو 2025 17:00

أتالانتا (الاتحاد)
اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خلال الاجتماع التنسيقي الذي انعقد في استاد «مرسيدس-بنز» بمدينة أتالانتا، أطقم الفريقين في المباراة المرتقبة بين العين ومانشستر سيتي الإنجليزي، وبحسب ما تم اعتماده رسمياً، سيرتدي فريق نادي العين الطقم الأساسي باللون التركوازي المُحدد بالبنفسجي، فيما سيظهر حارس المرمى «الزعيم» بطقم أسود بالكامل، أما فريق مانشستر سيتي فسيرتدي الطقم الأبيض المزين بخط قطري باللون الأحمر، في حين سيظهر حارس المرمى بطقم باللون البرتقالي والأسود، كما تقرر أن يرتدي حكام المباراة الزي الرسمي باللون الأصفر.

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