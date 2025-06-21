فوندروسوفا تتخطى سابالينكا إلى نهائي «برلين للتنس»

برلين (د ب أ)

استعادت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، التي توجت من قبل ببطولة ويمبلدون، مستواها على الملاعب العشبية، بعدما تغلبت على البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى في البطولة، 6-2 و6-4 في الدور قبل النهائي ببطولة برلين المفتوحة للتنس اليوم.

وتلتقي الروسية ليودميلا سامسونوفا مع الصينية وانج شينيو في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى في وقت لاحق من اليوم، قبل خوض المباراة النهائية غداً الأحد، التي تأتي استعداداً لبطولة ويمبلدون.

وقالت فوندروسوفا لجماهير برلين بعد الفوز على المصنفة الأولى على العالم للمرة الأولى: «أنا أستمتع بلعب دور غير المرشحة للفوز».

وأضافت اللاعبة التشيكية، التي غابت لثلاثة أشهر بسبب إصابة في الكتف: «لم ألعب لوقت طويل، أنا سعيدة للغاية باستعادة صحتي، وممتنة للغاية للعب هذه المباريات».

وأردفت: «عندما رأيت الملعب، قلت حسناً دعونا نحاول الفوز بالجولة الأولى، وبعدها كما تعلم هذا ما حدث». وحققت فوندروشوفا لقبين فقط في مسيرتها حتى الآن، الأول في ويمبلدون عام 2023، حيث أصبحت أول لاعبة غير مصنفة تتوج بالبطولة، والثاني في بيال/ بيين في عام 2017.

وتبدأ بطولة ويمبلدون يوم 30 يونيو الجاري.