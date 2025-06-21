البرازيل تُنافس المغرب وأستراليا على استضافة مونديال الأندية 2029

معتز الشامي (واشنطن)

أعربت البرازيل عن رغبتها في استضافة بطولة كأس العالم للأندية في نسخته الثانية عام 2029.

وذكر بيان للاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن رئيسه المنتخب حديثاً سمير زود عقد اجتماعاً مع نظيره في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، الجمعة الماضية، حيث تمت مناقشة الفكرة.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية حالياً في الولايات المتحدة، وأفاد موقع «ذا أثليتيك» في ديسمبر، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يفكر في استضافة البطولة في البلد نفسه «الولايات المتحدة الأميركية» بعد 4 سنوات.

وفي غضون ذلك، صرّح جيمس جونسون، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم، لصحيفة «سيدني مورنينج هيرالد» في يونيو 2023 بأن بلاده ستدرس التقدم بطلب استضافة نسخة 2029، كما نقلت تقارير من أفريقيا عن فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، قوله إن بلاده، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، ترغب في استضافة البطولة قبل عام من مشاركتها في استضافة كأس العالم.

وقال زود، عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد البرازيلي لكرة القدم: «بدأ كل شيء بمحادثة تمهيدية، تحدثتُ عن أهدافي كرئيس للاتحاد، وقلتُ إننا نريد أن نكون أقرب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وأشدتُ بالحدث ومستوى الأندية البرازيلية، وأخيراً، جعلتُ البلاد جاهزة لاستضافة كأس العالم القادمة، وقد كان جياني إنفانتينو سعيداً جداً، وقال إن الأمر ممكن تماماً، الآن سنعمل جاهدين لتحقيقه، سيكون هدفاً رائعاً».

وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إن الاجتماع عقد على هامش قمة الفيفا التنفيذية لكرة القدم 2025 في ميامي، وفي الوقت نفسه، تم انتخاب زود رئيساً للاتحاد البرازيلي لكرة القدم في مايو الماضي، ليحل محل إيدنالدو رودريجيز الذي تمت إقالته من المنصب بعد حكم قضائي في البرازيل، وتضم البرازيل 4 من أندية أميركا الجنوبية الستة المتنافسة في كأس العالم للأندية 2025، وهي، بالميراس وفلامنجو وفلومينيسي وبوتافوجو، والتي تأهلت باعتبارها الفائزة بكأس ليبرتادوريس من 2021 إلى 2025 على التوالي، وتقام منافسات الدوري البرازيلي لكرة القدم من مارس إلى ديسمبر، لكنها توقفت لمدة شهر بسبب كأس العالم للأندية.